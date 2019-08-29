Екатеринбуржец отсудил у чиновников 190 тысяч за разбитую машину

Суд наказал администрацию Кировского района Екатеринбурга за разбившее машину дерево. Чиновники выплатят пострадавшему 190 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В сентябре 2018 года ночью на автомобиль екатеринбуржца, припаркованный на улице Кулибина, упал ствол сухого дерева, которое повредило Toyota Auris на 170 тысяч рублей. Мужчина подал иск к администрации Екатеринбурга и Кировского района, чтобы взыскать материального ущерба, на 220 тысяч рублей. Исковые требования удовлетворили частично, признав территорию, где случилось ЧП, зоной ответственности Кировой администрации. С решением не согласился ответчик, попросив его отменить. Но апелляция в Свердловском областном суде прошла дивидендов не принесла.