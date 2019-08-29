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Екатеринбуржец отсудил у чиновников 190 тысяч за разбитую машину

13:43, 29 Август 2019
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Фото: pixabay
Ответчик пытался оспорить решение.

Суд наказал администрацию Кировского района Екатеринбурга за разбившее машину дерево. Чиновники выплатят пострадавшему 190 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В сентябре 2018 года ночью на автомобиль екатеринбуржца, припаркованный на улице Кулибина, упал ствол сухого дерева, которое повредило Toyota Auris на 170 тысяч рублей. Мужчина подал иск к администрации Екатеринбурга и Кировского района, чтобы взыскать материального ущерба, на 220 тысяч рублей. Исковые требования удовлетворили частично, признав территорию, где случилось ЧП, зоной ответственности Кировой администрации. С решением не согласился ответчик, попросив его отменить. Но апелляция в Свердловском областном суде прошла дивидендов не принесла.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, механические повреждения, машина, Свердловская область , Свердловский областной суд
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