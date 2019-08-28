Квартиру бизнесмена в «Тихвине» продают за 18,4 миллиона из-за долгов

Квартиру екатеринбургского бизнесмена, директора «Стальной продукции» и экс-руководителя ликвидированной компании «Интерсталь» Владимира Федосеенко продают за долги. Объявление о продаже его квартиры в клубном доме «Тихвин» появилось на сайте N1.RU. За квартиру на девятом этаже площадью 154,3 квадратных метра просят 18,4 миллиона рублей. Первоначальная цена жилья была 23 миллиона.

В квартире есть четыре комнаты, в том числе детская, спальня, гостиная. Кроме того, в квартире оборудована просторная кухня и две ванные комнаты, на стенах — белые гипсовые фигуры обнаженных женщин и мужчин. Посмотрите на шикарную квартиру сами: