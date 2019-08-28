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Квартиру бизнесмена в «Тихвине» продают за 18,4 миллиона из-за долгов

13:58, 28 Август 2019
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Фото: N1.RU
Владимир Федосеев оставил жилье в залог по кредиту.

Квартиру екатеринбургского бизнесмена, директора «Стальной продукции» и экс-руководителя ликвидированной компании «Интерсталь» Владимира Федосеенко продают за долги. Объявление о продаже его квартиры в клубном доме «Тихвин» появилось на сайте N1.RU. За квартиру на девятом этаже площадью 154,3 квадратных метра просят 18,4 миллиона рублей. Первоначальная цена жилья была 23 миллиона.

В квартире есть четыре комнаты, в том числе детская, спальня, гостиная. Кроме того, в квартире оборудована просторная кухня и две ванные комнаты, на стенах — белые гипсовые фигуры обнаженных женщин и мужчин. Посмотрите на шикарную квартиру сами:

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Бизнесмена Владимира Федосеенко признали банкротом в 2016 году. Он и его супруга взяли кредит на недвижимость, который должны были погасить до конца мая 2020 года, но просрочили выплаты, и банк подал иск в суд. Квартиру в «Тихвине» оставили под залог кредита.

Фото на главной и в тексте: N1.RU

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , квартира, продажа квартир, N1, бизнесмен, банкротство
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