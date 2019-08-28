В обновленном сквере МЖК в Екатеринбурге кусками сошел асфальт
Сквер первых строителей МЖК на ЖБИ открыли для екатеринбуржцев вчера, а он уже выглядит так, будто его не ремонтировали годами. Асфальт, который подрядчик положил на детской площадке, начал отваливаться кусками. Теперь на месте развлечений для юных екатеринбуржцев появились импровизированные горки в виде волн из дорожного покрытия. «Вот и открыли сквер, молодцы», — написала в Facebook общественница Екатерина Петрова и приложила фотографию со снятым асфальтом.
Фото: Facebook Екатерины Петровой
По поводу сквера МЖК высказался и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин. Он вопросил в Facebook: «Ну почему все через…? Почему проводимые работы не контролировались, а самое главное почему их приняли и сдали в эксплуатацию горожанам?»
Причем еще вчера, 27 августа, на открытии сквера было ясно, что он еще не готов. Глава Кировского района Александр Лошаков рассказал ЕТВ во время трансляции, что «не успели детскую площадку открыть». «Я-то переживаю, что они тут по газонам бегают, а газон еще не взошел. У меня сердце кровью обливается», — сообщил Лошаков. Но потом пришел мэр Александр Высокинский и пропустил детей через красно-белую ленточку, сказав про площадку: «Сейчас они ее притопчут». И главе района осталось только согласиться с решением мэра. «Ну, как скажете», — тихо ответил Александр Лошаков.
Видео: ЕТВ
Мы запросили комментарий у мэрии, почему нельзя было открыть площадку позже. «О том, что есть проблемы с покрытием, стало понятно в момент открытия», — сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. На вопрос, что чиновники собираются делать со сквером МЖК дальше, нам ответили: «Из-за погодных условий не были соблюдены технологии укладки покрытия, и подрядчик, понимая это, покрытие переделает».
Напомним, на реконструкцию сквера МЖК ушло 14 миллионов рублей. Ремонт еще не закончили. В 2020 году здесь должны продлить аллею и сделать парковку. Проект согласуют с жителями района. Работы начнут в апреле.