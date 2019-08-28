В обновленном сквере МЖК в Екатеринбурге кусками сошел асфальт

По поводу сквера МЖК высказался и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин. Он вопросил в Facebook: «Ну почему все через…? Почему проводимые работы не контролировались, а самое главное почему их приняли и сдали в эксплуатацию горожанам?»

Причем еще вчера, 27 августа, на открытии сквера было ясно, что он еще не готов. Глава Кировского района Александр Лошаков рассказал ЕТВ во время трансляции, что «не успели детскую площадку открыть». «Я-то переживаю, что они тут по газонам бегают, а газон еще не взошел. У меня сердце кровью обливается», — сообщил Лошаков. Но потом пришел мэр Александр Высокинский и пропустил детей через красно-белую ленточку, сказав про площадку: «Сейчас они ее притопчут». И главе района осталось только согласиться с решением мэра. «Ну, как скажете», — тихо ответил Александр Лошаков.