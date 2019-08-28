В Екатеринбурге заменят 110 остановок. Их оборудуют новыми навесами. На 13 из них также появятся электронные табло. Панели защитят прочными стеклами, а металлические конструкции оцинкуют. Обновленные остановки будут выглядеть, как те, что уже стоят у Центрального стадиона. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, закупка уже состоялась, и подрядчик начал проектировать остановки.

Места для ожидания транспорта заменят на следующих улицах: Николая Никонова, Артинская, Армавирская, переулок Мельковский, Теплопроходный, Таватуйская, Монтажников, Техническая, Белякова, Решетская, Луначарского, Шевченко, Расточная, Куйбышева, Краснолесья, 8 Марта, Чапаева, Белинского, Московская, Серафимы Дерябиной, Палисадная, Селькоровская, Шварца, Щербакова, Бисертская, Фронтовых Бригад, Донбасская, Баумана, Таганская, Старых Большевиков, Фрезеровщиков, Восстания, 40 лет Октября, Машиностроителей.