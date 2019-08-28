В Екатеринбурге заменят 110 остановок
В Екатеринбурге заменят 110 остановок. Их оборудуют новыми навесами. На 13 из них также появятся электронные табло. Панели защитят прочными стеклами, а металлические конструкции оцинкуют. Обновленные остановки будут выглядеть, как те, что уже стоят у Центрального стадиона. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, закупка уже состоялась, и подрядчик начал проектировать остановки.
Места для ожидания транспорта заменят на следующих улицах: Николая Никонова, Артинская, Армавирская, переулок Мельковский, Теплопроходный, Таватуйская, Монтажников, Техническая, Белякова, Решетская, Луначарского, Шевченко, Расточная, Куйбышева, Краснолесья, 8 Марта, Чапаева, Белинского, Московская, Серафимы Дерябиной, Палисадная, Селькоровская, Шварца, Щербакова, Бисертская, Фронтовых Бригад, Донбасская, Баумана, Таганская, Старых Большевиков, Фрезеровщиков, Восстания, 40 лет Октября, Машиностроителей.
Кроме того, обновленные комплексы поставят на Победы, Таганской, проспекте Космонавтов, Студенческой, Первомайской, Сулимова, Мира, Блюхера, Карла Либкнехта, Малышева, Гагарина, Высоцкого, Данилы Зверева, Учителей, Смазчиков, Готвальда, Черепанова, Светлореченской, Халтурина, Объездной, Волгоградской, Белореченской, Татищева, Заводской, Токарей, Восточной, Трактовой, Бахчиванджи, Анны Бычковой, Главной, Декабристов и Сибирском тракте.
Установить новые навесы и электронные табло должны к ноябрю 2019 года. После этого начнут модернизировать еще 265 остановок Екатеринбурга.
Напомним, в середине августа у Главмпочтамта уральской столицы появилась «умная» остановка, на которой можно посмотреть карту города, последние новости на сайте мэрии или узнать, когда приедет твой автобус. На противоположной стороне проспекта Ленина на остановке сделали гаджет Timilink, с которого можно позвонить, выйти в интернет и сфотографироваться.