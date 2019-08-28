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Художники «Стенограффии» вместе с детьми нарисовали сказочные корабли

11:02, 28 Август 2019
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Фото: пресс-служба УБРиР
За четыре дня на стене появился милый арт-объект.

На «Стенограффии» сделали яркий арт-объект в рамках благотворительной программы УБРиР «Дети верят в чудо». Воспитанники центра помощи семье и детям «Каравелла» вместе с художниками разукрасили фасад здания.

За четыре дня на стене проступили чистые приятные цвета и забавные фигурки — сказочные корабли и воздушные змеи, образы природного мира. «В итоге появилась трогательная аппликация, будто пришедшая с детских занятий творчества. Вместе мы не просто украсили фасад здания, а привнесли в его историю капельку оптимизма и дружбы, щепотку детских грез», — сообщили в пресс-службе «Стенограффии». Стену расписывали художники Александр Дергачев и Никита Коротовских, макет подготовила дизайнер Анна Маслякова.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Стенограффия, рисунок, Екатеринбург, дети, УБРиР
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