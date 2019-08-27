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На Плотинке появилась точка, где можно арендовать самокат

12:30, 27 Август 2019
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Фото: Samocat Sharing / «ВКонтакте»
Сегодня в Екатеринбурге открыты уже три такие же станции.
Сеть аренды самокатов в Екатеринбурге расширяется. Сегодня корреспондент ЕТВ стал свидетелем того, как рабочие устанавливают новую станцию на Плотинке, неподалеку от резиденции губернатора. Тут будут стоять 12 самокатов.

Согласно приложению Samocat Sharing, в Екатеринбурге уже работают три точки проката — на Малышева-Вишневой, Малышева-Мира и площади Кирова. Сейчас, в общей сложности, свободен 21 самокат. Станция на Плотинке пока не открылась.
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Самокатошеринг появился в Екатеринбурге 16 августа. До конца сезона планируют открыть десять точек с 100 самокатами. Чтобы арендовать двухколесный транспорт, нужно скачать одноименное приложение, зарегистрироваться, оплатить поездку и просканировать QR-код самоката.

Тарифы за пользование механическим и электрическим самокатами отличаются. Первый стоит 2,7 рубля в минуту (162 рубля в час), второй — четыре рубля (240 рублей). Создатели сервиса Samocat Sharing предлагают клиентам прокатиться на модели Kleefer Pure-180 с двумя тормозами. Самокат выдерживает вес в 100 килограммов.

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Видео: ЕТВ

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, аренда, Екатеринбург, самокат, самокатошеринг
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