На Плотинке появилась точка, где можно арендовать самокат

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Согласно приложению Samocat Sharing, в Екатеринбурге уже работают три точки проката — на Малышева-Вишневой , Малышева-Мира и площади Кирова. Сейчас , в общей сложности , свободен 21 самокат. Станция на Плотинке пока не открылась.

Сеть аренды самокатов в Екатеринбурге расширяется. Сегодня корреспондент ЕТВ стал свидетелем тогокак рабочие устанавливают новую станцию на Плотинкенеподалеку от резиденции губернатора. Тут будут стоять 12 самокатов.