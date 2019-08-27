Фасад гостиницы «Исеть» отреставрирует петербургская фирма

Гостиница «Исеть» является памятником конструктивизма. В свое время она была одной из первых городских высоток, там располагалось общежитие сотрудников НКВД. Сейчас здание закрыто на ремонт, попасть туда можно было на Уральской индустриальной биеннале, которая проходила там в 2016 году.