Фасад гостиницы «Исеть» отреставрирует петербургская фирма
Гостиница «Исеть» является памятником конструктивизма. В свое время она была одной из первых городских высоток, там располагалось общежитие сотрудников НКВД. Сейчас здание закрыто на ремонт, попасть туда можно было на Уральской индустриальной биеннале, которая проходила там в 2016 году.
В том же году губернатор Евгений Куйвашев обратился в Минкульт РФ и Росимущество с просьбой передать «Исеть» в региональную собственность. Он аргументировал это тем, что гостиница станет объектом инфраструктуры Екатеринбурга к ЧМ-2018. Спустя месяц Минкульт РФ поддержал эту идею. Затем гостиницу передали ГУП «Инэкспо», принадлежащему Свердловской области. В 2019 году министерство инвестиций планировало заключить концессионное соглашение на ремонт гостиницы.
Об истории гостиницы «Исеть» ЕТВ рассказывал ранее.