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Фасад гостиницы «Исеть» отреставрирует петербургская фирма

18:50, 27 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Компания «Еврогрупп» реконструировала «Ласточкино гнездо» в Крыму.
Петербургская компания «Еврогрупп» отреставрирует гостиницу «Исеть». Фирма, реконструировавшая «Ласточкино гнездо» в Крыму, займется фасадом здания. Работы обойдутся в 800 миллионов, говорится на сайте госзакупок. Подрядчик отремонтирует кирпичную кладку и балконы «Исеть» на 9-11 этажах и затянет фасад здания сеткой, чтобы избежать обрушение штукатурки.

Ранее сообщалось, что сумма реставрации составит 400 миллионов рублей. Согласно плану подготовки, работы продлятся два года: с 2020 по 2021 год. Ответственным за реставрацию назначены министерство инвестиций и развития и министерство по управлению госимуществом Свердловской области.
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Гостиница «Исеть» является памятником конструктивизма. В свое время она была одной из первых городских высоток, там располагалось общежитие сотрудников НКВД. Сейчас здание закрыто на ремонт, попасть туда можно было на Уральской индустриальной биеннале, которая проходила там в 2016 году.

В том же году губернатор Евгений Куйвашев обратился в Минкульт РФ и Росимущество с просьбой передать «Исеть» в региональную собственность. Он аргументировал это тем, что гостиница станет объектом инфраструктуры Екатеринбурга к ЧМ-2018. Спустя месяц Минкульт РФ поддержал эту идею. Затем гостиницу передали ГУП «Инэкспо», принадлежащему Свердловской области. В 2019 году министерство инвестиций планировало заключить концессионное соглашение на ремонт гостиницы.

Об истории гостиницы «Исеть» ЕТВ рассказывал ранее.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, реставрация, Конструктивизм , Екатеринбург, Исеть, гостиница Исеть
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