Екатеринбуржцы смогут купить цветы в школу на выходной ярмарке
13:32, 27 Август 2019
Парковку на площади 1905 года снова закроют.
Ярмарка выходного дня пройдет в Екатеринбурге 31 августа и 1 сентября. На ней горожане смогут купить цветы для учителей на 2 сентября, овощи, фрукты, молоко и мед, рыбу, булочки, коврижки, ватрушки, блинчики и свежий хлеб, ароматный чай, глинтвейн, сувениры, а также теплые вещи на осень и зиму. Товарные ряды откроют для екатеринбуржцев с 9:00 до 16:30.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации, из-за ярмарки снова закроют парковку на площади 1905 года. Парковка не будет работать с 19 часов 30 августа до 18 часов 1 сентября. Оставлять автомобили предлагают на улицах Урицкого и Володарского, а также в ТЦ «Пассаж». ЕТВ отметил участки на карте, чтобы вы не колесили по городу в поисках парковки:
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