Для «Эрмитаж-Урал» начали возводить пристрой

На площадке « Эрмитаж-Урал» в начале сентября начнут возводить пристрой. До середины месяца строители уложат фундамент. « Параллельно ведется строительство наружных тепловых сетей. До начала отопительного сезона данные работы должны быть завершены», — рассказали ЕТВ в пресс-службе « Атомстройкомплекса».



