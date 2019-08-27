Для «Эрмитаж-Урал» начали возводить пристрой
17:40, 27 Август 2019
«Атомстройкомплекс» рассказал, на каком этапе идет стройка.
На площадке «Эрмитаж-Урал» в начале сентября начнут возводить пристрой. До середины месяца строители уложат фундамент. «Параллельно ведется строительство наружных тепловых сетей. До начала отопительного сезона данные работы должны быть завершены», — рассказали ЕТВ в пресс-службе «Атомстройкомплекса».
В существующем здании продолжают укреплять несущие стены, планировать помещения, очищать стены и потолки второго этажа. Реставрационные работы по фасаду выполнены на 80%, отремонтирована кровля.
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Администрация Екатеринбурга четыре раза пыталась найти подрядчика для «Эрмитаж-Урал», но никто не подавал заявки на конкурс. Депутат Владимир Крицкий объяснил, что застройщики не хотят браться за работу из-за заниженной сметы, которая не отражает затраты на строительство. Согласно результатам, опубликованным на госзакупках, победителем тендера в итоге стал «Атомстройкомплекс». Компания должна реконструировать центр «Эрмитаж-Урал» за 217 миллионов рублей.
В марте стройку фондохранилища по соседству на Вайнера, 16 посетил заместитель гендиректора государственного Эрмитажа Алексей Богданов. Он похвалил качество работ и заявил, что все «чистенько, аккуратненько». Фондохранилище разместят на месте снесенного здания на Вайнера, 16Б. Рядом расположится культурно-просветительский центр. Стройку должны закончить в апреле 2020 года.
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