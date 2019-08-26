Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург

Покрас Лампас сегодня не приедет в Екатеринбург. Планировалось , что художник начнет реставрировать свою работу на площади Первой Пятилетки и поучаствует в пресс-конференции. Но перед журналистами Покрас выступит по видеосвязи , а восстановление рисунка , видимо , откладывается.





, «Не растопчи любовь», была такой только сначала. Но по ее завершению в адрес арт-директора « Стенограффии» Андрея Колоколова , который пришел на встречу , чтобы прояснить свою позицию , посыпались угрозы со стороны верующих активистов.

Вчера на супрематическом кресте на Уралмаше собрались православные противники арт-объекта. Акция заявленная как мирный хэппенинг «Не растопчи любовь», была такой только сначала. Но по ее завершению в адрес арт-директораСтенограффии» Андрея Колоколовакоторый пришел на встречучтобы прояснить свою позициюпосыпались угрозы со стороны верующих активистов.



