Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург
10:02, 26 Август 2019
Накануне православные активисты стали угрожать, что «измажут кровищей» площадь Первой Пятилетки.
Покрас Лампас сегодня не приедет в Екатеринбург. Планировалось, что художник начнет реставрировать свою работу на площади Первой Пятилетки и поучаствует в пресс-конференции. Но перед журналистами Покрас выступит по видеосвязи, а восстановление рисунка, видимо, откладывается.
Вчера на супрематическом кресте на Уралмаше собрались православные противники арт-объекта. Акция, заявленная как мирный хэппенинг «Не растопчи любовь», была такой только сначала. Но по ее завершению в адрес арт-директора «Стенограффии» Андрея Колоколова, который пришел на встречу, чтобы прояснить свою позицию, посыпались угрозы со стороны верующих активистов.
«Я за то, чтобы здесь все покрасить в один цвет. Никаких арт-объектов. Все одним цветом. Чтобы никто не топтался по святыне. Или я могу устроить тоже один арт-объект. Я измажу кровищей вот этих вот индейцев, сатанистов. Здесь такой будет арт-объект! Прозвенит на всю Россию! Я готво сесть в тюрьму. Понимаете?» — сказал один из православных активистов.
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