Лето – все. Екатеринбург ждет холодная и дождливая неделя

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Во вторник осадков не ждите , но температура останется на том же уровне. Синоптики обещают солнце и легкий ветер. Среда порадует меньше: опять тучи , дождь и уже 12 градусов. Но это все цветочки , по сравнению с тем , что приготовили четверг и пятница. В эти дни максимальная температура составит 9 градусов , будет хмуро и дождливо. По всем канонам осени.

Не успел Екатеринбург оглянутьсякак лето подошло к концу. Хоть на календаре 26 августауже сегодня горожане прочувствуют близость осени. По данным Gismeteo, столбики термометров не поднимутся выше 13 градусовбудет промозглодождливо и ветрено.