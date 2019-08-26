Лето – все. Екатеринбург ждет холодная и дождливая неделя
08:20, 26 Август 2019
Осадков точно не будет только во вторник. Ближе к уик-энду температура опустится ниже десяти градусов.
Не успел Екатеринбург оглянуться, как лето подошло к концу. Хоть на календаре 26 августа, уже сегодня горожане прочувствуют близость осени. По данным Gismeteo, столбики термометров не поднимутся выше 13 градусов, будет промозгло, дождливо и ветрено.
Во вторник осадков не ждите, но температура останется на том же уровне. Синоптики обещают солнце и легкий ветер. Среда порадует меньше: опять тучи, дождь и уже 12 градусов. Но это все цветочки, по сравнению с тем, что приготовили четверг и пятница. В эти дни максимальная температура составит 9 градусов, будет хмуро и дождливо. По всем канонам осени.
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