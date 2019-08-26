ЕТК закроет улицу Патриотов на две недели
14:58, 26 Август 2019
Энергетики будут работать в два этапа.
Сотрудники ЕТК перекроют улицу Патриотов. Энергетики закроют движение в два этапа. Сначала ограничения коснутся перекрестка Патриотов с улицей Демьяна Бедного — с 26 августа по 2 сентября.
Затем рабочие выйдут на перекресток Патриотов с улицей Шатровой. Здесь они пробудут с 3 по 9 сентября. Водителей просят внимательней смотреть на новые установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
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