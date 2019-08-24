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В Екатеринбурге закрывается бар «Юность»

09:43, 24 Август 2019
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Фото: pixabay
Последние вечеринки пройдут в заведении 24, 30 и 31 августа.

Ресторатор Евгений Кексин объявил о закрытии бара «Юность» на 8 Марта, 13 в Екатеринбурге. «Позади шесть лет тусовок, впереди взрослая жизнь», — написал он в Telegram-канале «Записки горе-ресторатора». Последние вечеринки пройдут в клубе 24, 30 и 31 августа.

В группе «Юности» во «Вконтакте» тоже появился пост о закрытии заведения: «Все эти шесть лет у нас была только одна общая миссия — по максимуму дарить радость, чувство праздника и настроение друг другу. Но у всего есть свое время. И у меня тоже. 31 августа я прекращаю свое существование. Как Клуб. Как Бар. Но не как событие, как юность — яркий, счастливый, по-настоящему крутой период в жизни! Для юности не обязательно помещение. Главное, чтобы она оставалась в душе!»

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Прощальную вечеринку проведут 31 августа. На ней будут Кексин, Панин, MC Волков, DJ Gadyshev, DJ Shevelev, DJ Gaspar Le Grand, Nickолаич & Kenar, DJ Kostroma & MC Данил White, Донни, МиккиАлкаш. Если вы хотите стать частью этой тусовки, можно не только прийти в бар, но и поучаствовать во флешмобе. Нужно найти свою фотографию из «Юности», опубликовать ее в соцсетях и отметить в посте @unost_bar, а также добавить #ЭтоБылаНашаЮность.

ЕТВ общался с ресторатором Евгением Кексиным о его бизнесе, новых проектах и независимости. Читайте интервью здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Свердловская область , клуб, закрытие, бар Юность, Екатеринбург, Евгений Кексин
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