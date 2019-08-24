В Екатеринбурге закрывается бар «Юность»

Ресторатор Евгений Кексин объявил о закрытии бара «Юность» на 8 Марта, 13 в Екатеринбурге. «Позади шесть лет тусовок, впереди взрослая жизнь», — написал он в Telegram-канале «Записки горе-ресторатора». Последние вечеринки пройдут в клубе 24, 30 и 31 августа.

В группе «Юности» во «Вконтакте» тоже появился пост о закрытии заведения: «Все эти шесть лет у нас была только одна общая миссия — по максимуму дарить радость, чувство праздника и настроение друг другу. Но у всего есть свое время. И у меня тоже. 31 августа я прекращаю свое существование. Как Клуб. Как Бар. Но не как событие, как юность — яркий, счастливый, по-настоящему крутой период в жизни! Для юности не обязательно помещение. Главное, чтобы она оставалась в душе!»