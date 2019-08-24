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Посетителей Ельцин Центра эвакуируют

13:00, 24 Август 2019
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Фото: ЕТВ
В здании сработала пожарная тревога.

Ельцин Центр эвакуируют. В здании сработала пожарная тревога, и посетителей вывели на улицу. Об этом рассказал оператор ЕТВ Антон Лимонов, который приехал в Ельцин Центр на съемку. Сейчас люди стоят у здания и ждут, когда их впустят обратно. Некоторые из них расположились на скамейках. В пресс-службе МЧС ответили ЕТВ, что сообщения о возгорании не поступали.

«Предположительно, произошел сбой во время розжига печей ресторанного комплекса, и сработали датчики дыма», — сообщили нам в Ельцин Центре. Проверка заняла 15 минут, после чего посетители и персонал центра вернулись в здание.

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Напомним, последний раз массовая эвакуация Ельцин Центра была в апреле, когда там проходило мероприятие «Бай-бай, стигма», посвященное теме ЛГБТ. Неизвестный сообщил, что здание заминировали. Позднее его нашли. Лжеминером оказался житель Санкт-Петербурга.

Фото на главной и в тексте: ЕТВ

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, пожарные, эвакуация, Ельцин Центр, Свердловская область , Екатеринбург
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