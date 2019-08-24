Посетителей Ельцин Центра эвакуируют

Ельцин Центр эвакуируют. В здании сработала пожарная тревога, и посетителей вывели на улицу. Об этом рассказал оператор ЕТВ Антон Лимонов, который приехал в Ельцин Центр на съемку. Сейчас люди стоят у здания и ждут, когда их впустят обратно. Некоторые из них расположились на скамейках. В пресс-службе МЧС ответили ЕТВ, что сообщения о возгорании не поступали.

«Предположительно, произошел сбой во время розжига печей ресторанного комплекса, и сработали датчики дыма», — сообщили нам в Ельцин Центре. Проверка заняла 15 минут, после чего посетители и персонал центра вернулись в здание.