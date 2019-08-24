На проект праздничного освещения в Екатеринбурге потратят 6,4 миллиона

Екатеринбург хотят сделать нарядным ко всем праздникам. Для этого МКУ «Городское благоустройство» ищет того, кто разработает концепцию уличного освещения и декоративное оформление уральской столицы. За проект готовы отдать 6,4 миллиона рублей, указано на сайте госзакупок. Победителю аукциона нужно придумать, какие светильники и гирлянды установить, а также поразмышлять над проекциями фасадов городских зданий, скверов, пешеходных дорожек, площадей. Это могут быть как 3D-инсталляции, так и фотографии, слайды или динамические проекции. И обязательно нужно вписать в концепцию символику города и логотипы MadeInUral, EkatErinBurg, StreetArt.

Согласно документации должны светиться следующие улицы Екатеринбурга: проспект Ленина от УрФУ до Московской, Челюскинцев от развязки на Космонавтов до Невьянского переулка, Свердлова, Карла Либкнехта, Белинского, Вайнера от проспекта Ленина до Куйбышева, набережная Исети вдоль Горького на проспекте Ленина, бульвар на Ленина от Московской до Вайнера и от Карла Либкнехта до Восточной, правый берег Исети от Челюскинцев до Ленина, Олимпийская набережная.