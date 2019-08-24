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На проект праздничного освещения в Екатеринбурге потратят 6,4 миллиона

15:10, 24 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Чиновники ищут умельцев, которые придумают, как украсить город.

Екатеринбург хотят сделать нарядным ко всем праздникам. Для этого МКУ «Городское благоустройство» ищет того, кто разработает концепцию уличного освещения и декоративное оформление уральской столицы. За проект готовы отдать 6,4 миллиона рублей, указано на сайте госзакупок. Победителю аукциона нужно придумать, какие светильники и гирлянды установить, а также поразмышлять над проекциями фасадов городских зданий, скверов, пешеходных дорожек, площадей. Это могут быть как 3D-инсталляции, так и фотографии, слайды или динамические проекции. И обязательно нужно вписать в концепцию символику города и логотипы MadeInUral, EkatErinBurg, StreetArt.

Согласно документации должны светиться следующие улицы Екатеринбурга: проспект Ленина от УрФУ до Московской, Челюскинцев от развязки на Космонавтов до Невьянского переулка, Свердлова, Карла Либкнехта, Белинского, Вайнера от проспекта Ленина до Куйбышева, набережная Исети вдоль Горького на проспекте Ленина, бульвар на Ленина от Московской до Вайнера и от Карла Либкнехта до Восточной, правый берег Исети от Челюскинцев до Ленина, Олимпийская набережная.

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А вот на этих площадках будут еще декоративные элементы: площадь 1905 года и знаковые места, в числе которых мэрия, Дом актера, ВТБ-банк на Ленина, консерватория, колледж Ползунова, гимназия № 9, торговые центры «Успенский», «Европа» и «Пассаж»; площадь Труда и рядом стоящие бывшее здание Облисполкома, аптека на Пушкина, 16, часовня святой Екатерины, Главпочтамт, дом Севастьянова, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, сквер Попова.

Украшения будут использовать для всех праздников в течение года. Некоторые из них оставят на все время. Победителя аукциона выберут 4 сентября.

ЕТВ рассказывал, как плохо украсили Екатеринбург перед Новым 2019 годом, и сравнивал уральскую столицу с Пермью и Нижним Тагилом. Надеемся, в следующий раз чиновники не лишат горожан праздничного настроения.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, праздник, мэрия , Новый год, украшения, госзакупки, Свердловская область , Екатеринбург
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