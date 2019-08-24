На Малышева в Екатеринбурге продают пентхаус с бассейном за 45 млн

Шикарный пентхаус продают в Екатеринбурге на Малышева, 71А. В пятикомнатной квартире есть бассейн, несколько санузлов, панорамные окна, просторная кухня. Кроме того, потолки в пентхаусе высотой пять метров, пишут в объявлении на сайте N1.RU. «Это предложение настолько хорошо, что пентхаус имеет собственное имя — Crystals, созвучное с торговой галереей, в которую можно пройти прямо из дома, не выходя на улицу», — рассказывают хозяева жилья. Рядом есть магазин «Золотое яблоко», универмаг Bolshoy и фуд-корт. За 364 квадратных метра просят 45 миллионов рублей.

Квартира расположена на 22 этаже дома 2007 года постройки. Судя по снимкам, приложенным к объявлению, в пентхаусе сделан авторский ремонт. Продавцы предлагают новым владельцам увидеть город с высоты птичьего полета и начать свое утро с бассейна. «Если вы привыкли брать от жизни лучшее — непременно почувствуйте этот пентхаус», — заканчивается объявление. Смотрите, как выглядит квартира за 45 миллионов в уральской столице: