В Екатеринбурге закроют на ремонт часть проспекта Космонавтов

Дорожные рабочие будут ремонтировать участок от проспекта Космонавтов до дома № 30 по Березовой улице в Екатеринбурге. Из-за этого дорогу закроют с 26 августа по 20 октября, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации уральской столицы. ЕТВ отметил отрезок на карте, чтобы вы смогли заранее спланировать свой путь: