В Екатеринбурге закроют на ремонт часть проспекта Космонавтов
11:11, 23 Август 2019
Дорожные работы продлятся два месяца.
Дорожные рабочие будут ремонтировать участок от проспекта Космонавтов до дома № 30 по Березовой улице в Екатеринбурге. Из-за этого дорогу закроют с 26 августа по 20 октября, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации уральской столицы. ЕТВ отметил отрезок на карте, чтобы вы смогли заранее спланировать свой путь:
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Напомним, до 25 августа в Екатеринбурге закрыли другой участок по улице Березовой. От дома № 204 по проспекту Космонавтов до здания № 30 на Березовой готовят площадку для трамвайной ветки в Верхнюю Пышму.
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