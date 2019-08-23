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В Екатеринбурге закроют на ремонт часть проспекта Космонавтов

11:11, 23 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Дорожные работы продлятся два месяца.

Дорожные рабочие будут ремонтировать участок от проспекта Космонавтов до дома № 30 по Березовой улице в Екатеринбурге. Из-за этого дорогу закроют с 26 августа по 20 октября, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации уральской столицы. ЕТВ отметил отрезок на карте, чтобы вы смогли заранее спланировать свой путь:

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Напомним, до 25 августа в Екатеринбурге закрыли другой участок по улице Березовой. От дома № 204 по проспекту Космонавтов до здания № 30 на Березовой готовят площадку для трамвайной ветки в Верхнюю Пышму.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , ремонт дорог, перекроют улицы, перекрытие улиц, Администрация Екатеринбурга
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