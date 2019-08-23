В Екатеринбург придет легкое похолодание

Воздух в Екатеринбурге станет чуть прохладнее в выходные. Но не настолько, чтобы вам пришлось залезать в куртки. Самой теплой будет пятница, 23 августа. Днем синоптики обещают +24 градуса Цельсия и кратковременный дождь. Юго-западный ветер подует со скоростью четыре метра в секунду. В ночь на субботу столбик термометра опустится до +13 градусов, а затем поднимется до +20, пишут на сайте Гидрометцентра. На улице — без дождя. Ветер сменит направление на западное.

В воскресенье ночью похолодает до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +19, а небо затянет облаками. В уральской столице будет почти штиль — скорость юго-западного ветра всего два метра в секунду. Возможен дождь, поэтому не забывайте про дождевики и зонты.