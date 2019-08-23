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В Екатеринбург придет легкое похолодание

08:02, 23 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Лето заканчивается, и температура воздуха постепенно понижается.

Воздух в Екатеринбурге станет чуть прохладнее в выходные. Но не настолько, чтобы вам пришлось залезать в куртки. Самой теплой будет пятница, 23 августа. Днем синоптики обещают +24 градуса Цельсия и кратковременный дождь. Юго-западный ветер подует со скоростью четыре метра в секунду. В ночь на субботу столбик термометра опустится до +13 градусов, а затем поднимется до +20, пишут на сайте Гидрометцентра. На улице — без дождя. Ветер сменит направление на западное.

В воскресенье ночью похолодает до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +19, а небо затянет облаками. В уральской столице будет почти штиль — скорость юго-западного ветра всего два метра в секунду. Возможен дождь, поэтому не забывайте про дождевики и зонты.

Монастырь отЧАЙния
О людях, которые уверены, что деньги — не главное, верят в светлое будущее, варят варенье из шишек.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, лето, Гидрометцентр, синоптики, погода, Свердловская область , Екатеринбург
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