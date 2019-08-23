У Главпочтамта поставили скамейки с гербом Екатеринбурга

Новые скамейки появились у Главпочтамта Екатеринбурга. По центру спинки на длинных лавочках красуется герб уральской столицы, пишет «Интересный Екатеринбург» в своем Telegram-канале. Ножки и ручки скамеек выполнены в цвете латуни. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга ответили, что лавки установили по контракту с МУГИСО. «Это рекламные конструкции», — заявили в администрации. В пресс-службе МУГИСО нам ответили, что министерство таких контрактов не заключало. «Законно установленных рекламных скамеек в Екатеринбурге нет», — уточнили в МУГИСО.

Ранее на набережной Исети от Малышева до Куйбышева тоже разместили скамейки. Их сделали так близко, что горожане начали жаловаться на благоустройство. Мэрия оправдалась, что лавки просто выгрузили и потом расставят подальше друг от друга. Кроме того, в конце июля в сквере у Драмтеатра появилась скамейка от Наины Ельциной с надписью «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом».