Топ-5 новостей недели. От второй ветки метро до сломанных батутов
Еще одна неделя подходит к концу, а вместе с ней всего ничего остается до завершения лета. Не сказать, что жизнь в Екатеринбурге прямо-таки бурлит, но что-то происходит. ЕТВ собрал самые знаковые события дней минувших, которые, скорее всего, повлияют на будущее уральской столицы.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Сказ о метро
Можно бесконечно следить за тремя вещами: огнем, водой и обещаниями мэрии построить вторую ветку метро. Вот и на этой неделе глава Екатеринбурга Александр Высокинский вместе с чиновниками сообщил, что если будут федеральные деньги — через пару лет будет городу вторая ветка, третья и даже станция «Бажовская», землю над которой власти зачем-то продали предпринимателям, а теперь пытаются вернуть через суд.
В это же время появятся канатная дорога, вантовый мост, подводная лодка, египетские пирамиды, Колизей и так далее. Александр Геннадьевич даже сказал, что ради станции «Театральная» (которая появится в параллельной реальности) перекопают проспект Ленина и снесут памятник Свердлову. Уж простите, невозможно относится к этому без юмора. Иначе — как бы не заплакать от беспомощности…
Накал политической борьбы
Если вы не в курсе, что в Свердловской области 8 сентября пройдут довыборы в Госдуму по Серовскому округу, то это неудивительно. Политическая кампания не очень заметна, а почти все люди, кроме журналистов, знают лишь одного кандидата — главного фаворита гонки Антона Шипулина.
На этой неделе борьба за мандат депутата обострилась до предела: кандидат от «Справедливой России» подал на биатлониста в суд. У Шипулина нашли незадекларированные доходы и иностранные ценные бумаги. И стало боязно за главного кандидата: неужели снимут? Как будто и основания вполне серьезные… Но суд встал на сторону Антона. И сделал ему подарок на день рождения, оставив в предвыборной гонке. Кампания продолжается.
Батуты не для взрослых
Набережная между Малышева и Куйбышева очень хочет открыться, но торжественную церемонию переносят из раза в раз. Ладно, хоть ко Дню города часть территорию открыли для горожан. Но люди, неблагодарные, сломали все батуты на детской площадке. И это — спустя десять часов после открытия! Поэтому замглавы комитета благоустройства Виктор Юровицкий призвал екатеринбуржцев нежнее относиться к дарам благоустройства.
При этом, когда чиновник изливал душу
журналистам, рядом, как специально, девушка затушила сигарету о скамейку. Тем самым она наглядно подтвердила слова Юровицкого о том, что далеко не все горожане сознательны.
Тем не менее, вандализм можно предупреждать. Например, устанавливать таблички наподобие «этот батут выдерживает до 60 килограммов», а также пугать штрафами и
видеонаблюдением. Как показывает практика, это помогает.
Художник обещал вернуться
Покрас Лампас, чей супрематический крест на площади Первой Пятилетки залили асфальтом, вернется в Екатеринбург и восстановит работу 26 августа. Организаторы «Стенограффии» договорились с мэрией, что дорожники доделают пешеходный пешеход (сошлись на том, что там действительно нужен асфальт), а поверх него Покрас нанесет рисунок. Художник нисколько не обиделся на чиновников, поэтому украсит в Екатеринбурге как минимум еще один объект — арку у Салюта. Но в другой раз: времени у каллиграфиста из Санкт-Петербурга пока в обрез.
Призыв — на завод
На этой неделе из повестки никак не уходило «Раменское чудо» — невероятная посадка А321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. Журналист Андрей Варкентин предложил увековечить фразу «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», произнесенную бортпроводником самолета, на крыше Приборостроительного завода вместо нынешней — «Кто мы, откуда, куда мы идем?» Мы решили спросить у УГМК, которой принадлежит здание, реально ли это. «Если люди выйдут с этой инициативой, то мы ее рассмотрим», — ответили в пресс-службе холдинга. И тут же блогер Иван Соломин предложил увековечить яркую цитату, набрав в свою поддержку 300 лайков Facebook. Но на этом все пока и закончилось.