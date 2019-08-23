Топ-5 новостей недели. От второй ветки метро до сломанных батутов

Можно бесконечно следить за тремя вещами: огнем, водой и обещаниями мэрии построить вторую ветку метро. Вот и на этой неделе глава Екатеринбурга Александр Высокинский вместе с чиновниками сообщил, что если будут федеральные деньги — через пару лет будет городу вторая ветка, третья и даже станция «Бажовская», землю над которой власти зачем-то продали предпринимателям, а теперь пытаются вернуть через суд.

В это же время появятся канатная дорога, вантовый мост, подводная лодка, египетские пирамиды, Колизей и так далее. Александр Геннадьевич даже сказал, что ради станции «Театральная» (которая появится в параллельной реальности) перекопают проспект Ленина и снесут памятник Свердлову. Уж простите, невозможно относится к этому без юмора. Иначе — как бы не заплакать от беспомощности…