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На улицах Екатеринбурга поселились предупреждающие знаки со смыслом

09:02, 23 Август 2019
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Фото: Hot singles in your area в Instagram

Художники «Стенограффии» заменили банальную надпись «Осторожно! Ведутся ремонтные работы» на другие фразы.

Уличные художники Hot singles in your area решили поиграть с предупреждающими знаками в Екатеринбурге и сделали свои арт-объекты, на которых вместо банальной надписи «Осторожно! Ведутся ремонтные работы» сделали фразы «Может, глупо видеть знаки во всем?», «Может, знаков вообще не существует?» и «Может, у Вселенной есть дела поважнее, чем посылать нам знаки?». Также они превратили в знак думающий желтый смайлик, который встроили в пространство Екатеринбурга на проспекте Ленина.

«Все эти знаки стоят внутри сегмента разобранной дороги, вокруг валяется плитка, а текст на них говорит: Внимание! Ведутся ремонтные работы“. Это совершенно бесполезно. Знаки предупреждают тебя о том, что ты и так видишь. Это как писать Осторожно! Скоростной поезд“ на носу этого самого поезда. Поэтому мы и решили придать таким знакам хоть какой-то смысл. Вместо того, чтобы говорить очевидную вещь, они могут заставить тебя подумать», — написали создатели арт-объектов в своем аккаунте в Instagram.

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Художники объяснили, что мы привыкли не замечать городскую инфраструктуру, а тут вдруг Екатеринбург заговорил по-человечески и привлек к себе внимание. «Знаки, разметки, фонари, подсветки и билборды — это тот словарный запас, который есть у города», — добавили Hot singles in your area. По словам художников, их знаки очень трогательные. Они сомневаются в себе и ищут смысл, как и мы все, но периодически забывают, что сами могут быть эпицентром смысла.

Два года назад эта же команда из Андрея Колоколова, Таси Спириной, Alex-t StreetArt, Макса Парфенова, Дмитрия Чабанова, Константина Рахманова и Анны Клец «зафотошопила» старый «Москвич». В рамках фестиваля «Стенограффия» они взяли за основу визуализацию слоя прозрачности графического редактора Photoshop, договорились с владельцем автомобиля и «удалили» его и стоящий рядом гараж-ракушку из городской среды.

Фото на главной и в тексте: Hot singles in your area в Instagram

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Свердловская область , уличное искусство, Стенограффия, проспект Ленина, знаки, Екатеринбург
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