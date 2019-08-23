На улицах Екатеринбурга поселились предупреждающие знаки со смыслом

Уличные художники Hot singles in your area решили поиграть с предупреждающими знаками в Екатеринбурге и сделали свои арт-объекты, на которых вместо банальной надписи «Осторожно! Ведутся ремонтные работы» сделали фразы «Может, глупо видеть знаки во всем?», «Может, знаков вообще не существует?» и «Может, у Вселенной есть дела поважнее, чем посылать нам знаки?». Также они превратили в знак думающий желтый смайлик, который встроили в пространство Екатеринбурга на проспекте Ленина.

«Все эти знаки стоят внутри сегмента разобранной дороги, вокруг валяется плитка, а текст на них говорит: „Внимание! Ведутся ремонтные работы“. Это совершенно бесполезно. Знаки предупреждают тебя о том, что ты и так видишь. Это как писать „Осторожно! Скоростной поезд“ на носу этого самого поезда. Поэтому мы и решили придать таким знакам хоть какой-то смысл. Вместо того, чтобы говорить очевидную вещь, они могут заставить тебя подумать», — написали создатели арт-объектов в своем аккаунте в Instagram.