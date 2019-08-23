На Ленина — Луначарского в Екатеринбурге изменится движение трамваев

Напомним, в Екатеринбурге также на два месяца закроют участок от проспекта Космонавтов до дома № 30 на Березовой улице. Зато есть и радостные новости. За выходные рабочие должны положить асфальт на 8 Марта от улицы Фрунзе до театра «Щелкунчик». И с понедельника, 26 августа, екатеринбуржцы смогут ездить по ровной новой дороге.