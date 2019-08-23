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На Ленина — Луначарского в Екатеринбурге изменится движение трамваев

11:32, 23 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Маршрут №20 отменят на сутки.

Из-за ремонта ливневой канализации на перекрестке Ленина — Луначарского в Екатеринбурге изменится схема движения семи трамваев № 2, 6, 14, 25, 23. 26 и 32. Маршрут № 20 отменят вовсе, сообщили ЕТВ в ТТУ. Электрический транспорт будет ходить по другому пути с 00:00 24 августа до 05:00 25 августа. Готовьтесь к изменениям и смотрите, как будут ездить трамваи:

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Фото: ТТУ

Напомним, в Екатеринбурге также на два месяца закроют участок от проспекта Космонавтов до дома № 30 на Березовой улице. Зато есть и радостные новости. За выходные рабочие должны положить асфальт на 8 Марта от улицы Фрунзе до театра «Щелкунчик». И с понедельника, 26 августа, екатеринбуржцы смогут ездить по ровной новой дороге.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, движение, изменения, схема движения, трамваи, ТТУ, ремонт дорог, ливневки
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