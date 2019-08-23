На Ленина — Луначарского в Екатеринбурге изменится движение трамваев
11:32, 23 Август 2019
Маршрут №20 отменят на сутки.
Из-за ремонта ливневой канализации на перекрестке Ленина — Луначарского в Екатеринбурге изменится схема движения семи трамваев № 2, 6, 14, 25, 23. 26 и 32. Маршрут № 20 отменят вовсе, сообщили ЕТВ в ТТУ. Электрический транспорт будет ходить по другому пути с 00:00 24 августа до 05:00 25 августа. Готовьтесь к изменениям и смотрите, как будут ездить трамваи:
Альтернативный Свердловск
Шесть историй развития Екатеринбурга, которые не случились в нашей реальности.
Фото: ТТУ
Напомним, в Екатеринбурге также на два месяца закроют участок от проспекта Космонавтов до дома № 30 на Березовой улице. Зато есть и радостные новости. За выходные рабочие должны положить асфальт на 8 Марта от улицы Фрунзе до театра «Щелкунчик». И с понедельника, 26 августа, екатеринбуржцы смогут ездить по ровной новой дороге.
Новое и интересное
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Физкультура в городе
Гости Екатеринбурга
Профессор Веймарского университета Макс Уэлч Гуэрра
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Город
Погожим весенним утром глава горадминистрации в сопровождении значительной свиты объезжал-обходил Железнодорожный район. Ему показывали Макаровский мост, вокзал и пруд, сделанный из лужи.