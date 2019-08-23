Мэрия две недели игнорирует замусоренный газон у «Екатеринбург Арены»
16:29, 23 Август 2019
После марафона «Европа — Азия» рядом со стадионом осталось много конфетти. Местные жители говорят, что часть из них до сих пор не убрали. В администрации города это отрицают.
Коммунальщики не могут убрать территорию у «Екатеринбург Арены» после марафона «Европа — Азия», который прошел 11 августа. Внимание на остатки конфетти на газонах обратила местная жительница Наталья Шахова. По ее словам, после критики в адрес мэрии несколько дней назад рабочие решились убрать мусор накануне. Причем сделали это плохо.
На Facebook Шахова сегодня выложила фото другого участка — у пешеходного перехода, ведущего на стадион со стороны Репина. Судя по кадру, территорию не особо убирали.
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ЕТВ обратился за разъяснениями в пресс-службу мэрии. Там нас заверили, что «все убрано», и прислали фотографии участка, который чистили вчера. Правда, невооруженным глазом видно, что и он убран неидеально. А кадр, который опубликовала сегодня Наталья Шахова, оставили без комментариев.
«Они [конфетти] по всему микрорайону валяются. Во дворах, на газонах. Тут даже не в качестве уборки дело. Надо просто постановлением запрещать такие конфетти на массовых мероприятиях. И заодно шарики воздушные. Как дикари живем», — возмутилась в разговоре с ЕТВ Шахова.
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