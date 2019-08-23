Мэрия две недели игнорирует замусоренный газон у «Екатеринбург Арены»

Коммунальщики не могут убрать территорию у « Екатеринбург Арены» после марафона « Европа — Азия», который прошел 11 августа. Внимание на остатки конфетти на газонах обратила местная жительница Наталья Шахова. По ее словам , после критики в адрес мэрии несколько дней назад рабочие решились убрать мусор накануне. Причем сделали это плохо.



