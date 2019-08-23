Художник «Карт-бланша» отказался благословлять свободу слова

Партизанский фестиваль «Карт-бланш» снова заявил о себе после недельного затишья. В Екатеринбурге появились таблички, выступающие против исторических домов, парков, собраний и высказываний. Каждая из таких табличек выполнена на синем фоне. На них белым церковно-славянским шрифтом написаны следующие фразы: «Сохранение памятников архитектуры не благословляется!», «Сохранение скверов не благословляется!», «Свобода высказываний не благословляется!», «Свободные собрания не благословляются!» и «Слово граждан не благословляется!».

Фотографии арт-объектов появились в группе «Карт-бланша» во «Вконтакте». Автора не называют, для всех он «секретный». Непонятно также, в каких локациях разместили таблички.