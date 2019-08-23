Художник «Карт-бланша» отказался благословлять свободу слова
Партизанский фестиваль «Карт-бланш» снова заявил о себе после недельного затишья. В Екатеринбурге появились таблички, выступающие против исторических домов, парков, собраний и высказываний. Каждая из таких табличек выполнена на синем фоне. На них белым церковно-славянским шрифтом написаны следующие фразы: «Сохранение памятников архитектуры не благословляется!», «Сохранение скверов не благословляется!», «Свобода высказываний не благословляется!», «Свободные собрания не благословляются!» и «Слово граждан не благословляется!».
Фотографии арт-объектов появились в группе «Карт-бланша» во «Вконтакте». Автора не называют, для всех он «секретный». Непонятно также, в каких локациях разместили таблички.
Напомним, «Карт-бланш» возник как партизанский фестиваль уличного искусства. Его участники не афишируют, когда и где могут появиться новые работы. Они создают их на улицах Екатеринбурга нелегально, поэтому неизвестно, сколько просуществуют арт-объекты.
Фото на главной и в тексте: группа «Карт-бланша» / vk.com/cbfest