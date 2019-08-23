Испанская газета написала о конструктивизме в Екатеринбурге
18:40, 23 Август 2019
Журналист рассказал о спасении Белой башни.
Испанская газета El Pais посвятила большой материал уральскому конструктивизму. Журналист рассказал, что происходит в этой сфере в Екатеринбурге. «В течение десятилетий областные власти игнорировали конструктивизм в Екатеринбурге. В последнее время он подвергается переоценке благодаря архитекторам, градостроителям и энтузиастам, которые заявляют об этом культурном наследии и защищают его от архаичных проектов», — говорится в тексте.
Автор считает, что со временем к конструктивизму стали относится бережнее, но «еще не так, как он того заслуживает». Он назвал все знаковые памятники архитектуры и подробно остановился на спасении Белой башни. «Когда озеро, из которого башня качала, высохло, она перестала работать. После распада СССР, башня была сценой нескольких неудачных проектов, а затем она была заполнена мусором и граффити. В 2013 году группа „Подельники“, созданная молодыми архитекторами, позаботилась о башне, очистила ее, поставила окна, двери и устранила утечки», — написала El Pais.
ЕТВ рассказывал, почему умирает конструктивизм — главное архитектурное достояние Екатеринбурга.
Альтернативный Свердловск
Шесть историй развития Екатеринбурга, которые не случились в нашей реальности.
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Гости Екатеринбурга
Анатолий Белый. Кинопоэзия
Сумма мнений Σ
Физкультура в городе
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.