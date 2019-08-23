Испанская газета написала о конструктивизме в Екатеринбурге

,

«

,

,





Автор считает , что со временем к конструктивизму стали относится бережнее , но « еще не так , как он того заслуживает». Он назвал все знаковые памятники архитектуры и подробно остановился на спасении Белой башни. « Когда озеро , из которого башня качала , высохло , она перестала работать. После распада СССР , башня была сценой нескольких неудачных проектов , а затем она была заполнена мусором и граффити. В 2013 году группа „ Подельники“, созданная молодыми архитекторами , позаботилась о башне , очистила ее , поставила окна , двери и устранила утечки», — написала El Pais.





, умирает конструктивизм — главное архитектурное достояние Екатеринбурга.

ЕТВ рассказывал почему умирает конструктивизм — главное архитектурное достояние Екатеринбурга.

Испанская газета El Pais посвятила большой материал уральскому конструктивизму. Журналист рассказалчто происходит в этой сфере в Екатеринбурге., — говорится в тексте.