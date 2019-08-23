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Испанская газета написала о конструктивизме в Екатеринбурге

18:40, 23 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Журналист рассказал о спасении Белой башни.
Испанская газета El Pais посвятила большой материал уральскому конструктивизму. Журналист рассказал, что происходит в этой сфере в Екатеринбурге. «В течение десятилетий областные власти игнорировали конструктивизм в Екатеринбурге. В последнее время он подвергается переоценке благодаря архитекторам, градостроителям и энтузиастам, которые заявляют об этом культурном наследии и защищают его от архаичных проектов», — говорится в тексте.

Автор считает, что со временем к конструктивизму стали относится бережнее, но «еще не так, как он того заслуживает». Он назвал все знаковые памятники архитектуры и подробно остановился на спасении Белой башни. «Когда озеро, из которого башня качала, высохло, она перестала работать. После распада СССР, башня была сценой нескольких неудачных проектов, а затем она была заполнена мусором и граффити. В 2013 году группа Подельники“, созданная молодыми архитекторами, позаботилась о башне, очистила ее, поставила окна, двери и устранила утечки», — написала El Pais.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Конструктивизм , Екатеринбург, испанские сми
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