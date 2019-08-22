Парк «Уралмаш» предложили оживить смотровой башней и грядками

Корпорация «Атомстройкомплекс» показала концепцию летнего парка «Уралмаш». Архитекторы, которые работали по заказу компании, предложили сделать в парке теплицы и грядки, амфитеатр, беседки и смотровую башню, малые архитектурные формы.

По проекту предполагается сделать дополнительную трамвайную остановку на улице Машиностроителей и дополнительные входные группы, чтобы сделать парк транзитным. Предварительная стоимость проекта составляет 520 миллионов рублей. «Атомстройкомплекс» готов дорабатывать концепцию с администрацией Екатеринбурга и участвовать в конкурсе на проектную документацию.

«Для крупных объектов, вроде уникальной смотровой башни, кинотеатра под открытым небом или спортивной площадки, можно за бюджетные средства выполнить только подготовительные работы, и со временем найти мецената, который будет готов вписать свое имя в историю района, взяв на себя реализацию объекта», — отметила руководитель направления стратегического развития компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.