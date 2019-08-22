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Парк «Уралмаш» предложили оживить смотровой башней и грядками

14:57, 22 Август 2019
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Фото: «Атомстройкомплекс»
Проект будет стоить 520 миллионов рублей.

Корпорация «Атомстройкомплекс» показала концепцию летнего парка «Уралмаш». Архитекторы, которые работали по заказу компании, предложили сделать в парке теплицы и грядки, амфитеатр, беседки и смотровую башню, малые архитектурные формы.

По проекту предполагается сделать дополнительную трамвайную остановку на улице Машиностроителей и дополнительные входные группы, чтобы сделать парк транзитным. Предварительная стоимость проекта составляет 520 миллионов рублей. «Атомстройкомплекс» готов дорабатывать концепцию с администрацией Екатеринбурга и участвовать в конкурсе на проектную документацию.

«Для крупных объектов, вроде уникальной смотровой башни, кинотеатра под открытым небом или спортивной площадки, можно за бюджетные средства выполнить только подготовительные работы, и со временем найти мецената, который будет готов вписать свое имя в историю района, взяв на себя реализацию объекта», — отметила руководитель направления стратегического развития компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.

Монастырь отЧАЙния
О людях, которые уверены, что деньги — не главное.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, Уралмаш, Атомстройкомплекс
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