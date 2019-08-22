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«Отсталый вид территории»: Зиганшин рассказал об успехах Шарташа

14:14, 22 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Директор лесопарка приглашает горожан активнее обсуждать проект.

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин отчитался о работе. На совещании с заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Орловым Зиганшин рассказал о реализации проекта. Среди основных целей парка он назвал сохранение природы и формирование рекреационных возможностей.

«Территория будущего кластера недооценена и имеет отсталый вид, но при правильном администрировании, грамотном менеджменте и общественной поддержке мы сможем сделать большое заметное культовое место для жителей города и Свердловской области», — написал Артур Зиганшин на Facebook. Директор Шарташского лесопарка пригласил горожан оставлять пожелания и предложения на сайте.

Артур Зиганшин стал директором Шарташского лесопарка в марте 2018 года. С тех пор тут особо ничего не изменилось. Периодически глава парка пытается бороться с мусором, привлекая к этому депутатов и зазывая горожан на «Чистые игры». Кроме того, Зиганшин создал экспертный совет, первое заседание которого прошло только в мае 2019 года. Но и это не дало никаких плодов.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Артур Зиганшин, Шарташский лесопарк, Шарташ
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