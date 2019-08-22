На трассе Екатеринбург — Курган сделают реверсивное движение
12:01, 22 Август 2019
Водителям следует быть аккуратнее.
Свердловская железная дорога ночью 21 июня сделает реверсивное движение на 55 километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Рабочие будут ремонтировать переезд рядом с поселком Марамзино. Ограничения продлятся с 21:00 22 августа до 03:00 23 июня. На месте выставят регулировщиков, добавили в пресс-службе «Уралуправтодора».
Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также планировать маршрут заранее.
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Фото: «Уралуправтодор»
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