Концерт-холл «Свобода» в Екатеринбурге переехал на Черкасскую
18:29, 22 Август 2019
Площадка закрылась в мае, но ее создатели решили найти другое место для тусовок.
Концерт-холл «Свобода» в Екатеринбурге переехал на Черкасскую, 12. Площадку в переулке Центральный рынок, 6, которую занимала «Свобода» раньше, закрыли еще в мае, но ее создатели решили не оставлять екатеринбуржцев без музыки.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе концерт-холла, новое помещение больше, чем прошлая площадка. Кроме того, отдельно прилегающая территория позволит организовать для водителей парковку на улице. Чтобы добраться до нового места, придется потратить всего пять минут от дома в переулке Центральный рынок, где была «Свобода» до переезда.
ЕТВ писал текст об истории появления «Свободы» в Екатеринбурге — о том, как ребята из пермской глубинки покорили уральскую столицу. Клуб открылся в октябре 2016 года.
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