Энергетики включили горячую воду на ЖБИ
11:03, 22 Август 2019
Ранее специалисты ЕТК осчастливили жителей Синих Камней.
Энергетики ЕТК восстановили горячую воду жителям ЖБИ. Специалисты смогли перераспределить нагрузки на сетях, наладили гидравлический режим и оптимизировали ремонтные работы. Они увеличили подпитку с Гурзуфской котельной, Свердловской ТЭЦ и Среднеуральской ГРЭС.
В результате ЕТК снял ограничения горячей воды с 149 домов. Ранее энергетики вернули горячее водоснабжение на Синие Камни. Энергетики осчастливили жителей 106 домов.
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