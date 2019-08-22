Энергетики включили горячую воду на ЖБИ

Энергетики ЕТК восстановили горячую воду жителям ЖБИ. Специалисты смогли перераспределить нагрузки на сетях, наладили гидравлический режим и оптимизировали ремонтные работы. Они увеличили подпитку с Гурзуфской котельной, Свердловской ТЭЦ и Среднеуральской ГРЭС.

В результате ЕТК снял ограничения горячей воды с 149 домов. Ранее энергетики вернули горячее водоснабжение на Синие Камни. Энергетики осчастливили жителей 106 домов.