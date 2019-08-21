Высокинский назвал условия для строительства метро к 2023 году

До конца 2019 года мэрия Екатеринбурга планируют спроектировать вторую ветку метро до 2019 года. Об этом во время пресс-тура заявил мэр Александр Высокинский. С этим проектом можно будет запрашивать деньги на строительство подземки у правительства РФ.



