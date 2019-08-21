Высокинский назвал условия для строительства метро к 2023 году
12:19, 21 Август 2019
Для ветки с ВИЗа до ЖБИ нужно 90 миллиардов рублей и 12 тысяч работников.
До конца 2019 года мэрия Екатеринбурга планируют спроектировать вторую ветку метро до 2019 года. Об этом во время пресс-тура заявил мэр Александр Высокинский. С этим проектом можно будет запрашивать деньги на строительство подземки у правительства РФ.
Представитель компании-проектировщика «Уралгипротранс» Владимир Веселовских, также присутствовавший на пресс-туре, отметил, что для новых станций подземки нужно 90 миллиардов и 10-13 тысяч работников. В таких условиях успеть достроить вторую ветку можно к 2023 года, если каждый год на проект будут выделять по 30 миллиардов. «Все станции могут строиться одновременно. Такой опыт в мире существует», — сказал представитель «Уралгипротранса».
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В 2019 году на проектирование второй ветки метро выделено 250 миллионов рублей из городского бюджета. Ранее заявлялось, что на такой проект нужен минимум миллиард, откуда возьмутся остальные деньги, пока неизвестно.
Екатеринбург отчаянно мечтает о второй ветке метро с тех пор, как достроили первую, то есть с 2012 года. Стоимость строительства оценивается (данные разнятся год от года) от 75 до 90 миллиардов рублей. Найти эти деньги не удается ни в городском, ни в областном бюджете, а федеральные власти требуют сначала предоставить проект, а потом уже претендовать на субсидии.
Урбанисты и общественники выступают резко против вложений в проектирование второй ветки метро — это очень дорого, более того, крайне неосмотрительно тратить деньги на подземку, когда наземный транспорт нуждается в скорейшем оздоровлении.
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