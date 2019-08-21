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Власти призвали горожан дорожить набережной на Малышева–Куйбышева

18:47, 21 Август 2019
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Здесь должен быть батут
Фото: ЕТВ
Заместитель главы комитета благоустройства Виктор Юровицкий обвинил екатеринбуржцев в порче скамеек и батутов.

Торжественное открытие набережной на Малышева — Куйбышева пройдет в октябре. Об этом на выездном совещании заявил председатель комитета благоустройства Виктор Юровицкий

В начале мероприятия чиновник увидел девушку, которая затушила сигарету о новую лавочку, и решил ее отчитать. «Вы что, протестуете против окружающей среды?», — спросил Юровицкий. «Я так сделал, потому что захотел», — дерзко ответил за смущенную девушку ее друг.

«Хочется, чтобы люди пользовались удобствами. Они ломают скамью не администрации, а свою», — ловко перевел председатель комитета благоустройства и подошёл к батутам, которые не выдержали день города и сломались. В этом Юровицкий тоже обвинил вандалов.

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Виктор Юровицкий
зампредседателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга
Самый стойкий батут простоял десять часов. После детей вечером пришли более взрослые люди с особой социальной позицией и сломали. Те, которые «захотели». Это наша городская набережная. Если мы ее разрушим, ее не будет
Виктор Юровицкий

Батуты отремонтируют и вернут на место в ближайшее время. Если вандализм, как говорит Виктор Юровицкий, не прекратится, то горожане останутся без батутов, которые, к слову выдерживают только 60 килограммов. В администрации раздумывают на тем, чтобы снабдить аттракцион предупреждающей табличкой.

«Поставить видеокамеры? Ни одна видеокамера еще не пресекла нарушений. Будет дороговато устанавливать у каждой скамеечки. У нас нет цели — сделать тотальный контроль за всем», — сказал Юровицкий.

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Фото: ЕТВ

Благоустройство набережной находится в финальной стадии — осталось достелить газоны и доделать часть дорожек. А мост остается перекрытым, там еще ведутся работы.

В марте вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов уверял, что к августу на набережной от Малышева до Куйбышева завершат работы. Такую задачу ставил мэр Александр Высокинский. По последним данным, срок окончания работ на набережной был намечен на сентября. Ко дню городам екатеринбуржцам открыли часть набережной. Сейчас здесь можно встретить много гуляющих людей.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, набережная, Екатеринбург, благоустройство
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