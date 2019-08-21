Власти призвали горожан дорожить набережной на Малышева–Куйбышева
Торжественное открытие набережной на Малышева — Куйбышева пройдет в октябре. Об этом на выездном совещании заявил председатель комитета благоустройства Виктор Юровицкий
В начале мероприятия чиновник увидел девушку, которая затушила сигарету о новую лавочку, и решил ее отчитать. «Вы что, протестуете против окружающей среды?», — спросил Юровицкий. «Я так сделал, потому что захотел», — дерзко ответил за смущенную девушку ее друг.
«Хочется, чтобы люди пользовались удобствами. Они
ломают скамью не администрации, а свою», — ловко перевел председатель комитета
благоустройства и подошёл к батутам, которые не выдержали день города и
сломались. В этом Юровицкий тоже обвинил вандалов.
Батуты отремонтируют и вернут на место в ближайшее время. Если вандализм, как говорит Виктор Юровицкий, не прекратится, то горожане останутся без батутов, которые, к слову выдерживают только 60 килограммов. В администрации раздумывают на тем, чтобы снабдить аттракцион предупреждающей табличкой.
«Поставить видеокамеры? Ни одна видеокамера еще не пресекла нарушений. Будет дороговато устанавливать у каждой скамеечки. У нас нет цели — сделать тотальный контроль за всем», — сказал Юровицкий.
Фото: ЕТВ