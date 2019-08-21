Власти призвали горожан дорожить набережной на Малышева–Куйбышева

Торжественное открытие набережной на Малышева — Куйбышева пройдет в октябре. Об этом на выездном совещании заявил председатель комитета благоустройства Виктор Юровицкий

В начале мероприятия чиновник увидел девушку, которая затушила сигарету о новую лавочку, и решил ее отчитать. «Вы что, протестуете против окружающей среды?», — спросил Юровицкий. «Я так сделал, потому что захотел», — дерзко ответил за смущенную девушку ее друг.

«Хочется, чтобы люди пользовались удобствами. Они ломают скамью не администрации, а свою», — ловко перевел председатель комитета благоустройства и подошёл к батутам, которые не выдержали день города и сломались. В этом Юровицкий тоже обвинил вандалов.

