Ради метро в Екатеринбурге перекопают проспект Ленина

Вслед за словами о второй ветке метро последовали мысли вслух о третьей. А дальше — по накатанной: канатная дорога , трамвай во все стороны , мост через Верх-Исетский пруд на Сортировку , который логистически закольцует Екатеринбург. Не хватило подводной лодки и дирижабля. « При нашей жизни мы два миллиона [населения] перешагнем. К этому надо готовиться», — уверен глава города. Сейчас строители решают принципиальный вопрос: как рыть метро. Тут тоже ничего нового — либо открытым , либо закрытым способом ( он дороже).



