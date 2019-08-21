Ради метро в Екатеринбурге перекопают проспект Ленина
13:54, 21 Август 2019
Власти раздумывают над тем, чтобы снести памятник Свердлову. Что еще пообещали власти — в материале ЕТВ.
Никогда такого не было, и вот опять. Администрация Екатеринбурга во главе с Александром Высокинским несколько часов рассказывала журналистам о строительстве метро. Вернее, о проектировании строительства. Вернее, о планах по проектированию строительства. Или даже не так: о сохранении площадок под будущие станции.
Гарантий финансирования как не было, так и нет. Но до конца 2019 года власти рассчитывают спроектировать вторую ветку. Это будет стоить энную сумму денег — раньше шла речь о миллиарде и более. Сейчас Высокинский не смог назвать точную сумму.
Гарантий финансирования как не было, так и нет. Но до конца 2019 года власти рассчитывают спроектировать вторую ветку. Это будет стоить энную сумму денег — раньше шла речь о миллиарде и более. Сейчас Высокинский не смог назвать точную сумму.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Несколько сотен миллионов уже вложили в проектирование. Вкладываем 250 миллионов. Депутаты [гордумы]нас слышат. Нужно будет что-то потом еще довложить. Но не проектироваться нельзя. Это получается замкнутый круг: что было раньше — курица или яйцо? Не получить нам деньги без проекта. Нас критикуют: «Вот не получите финансирование, деньги зря потратите». Ну хорошо, давайте остановимся. Будем ждать, когда у нас весь город встанет.
Если федеральный центр денег не даст (а, повторимся, никаких гарантий нет), то миллионы и правда уйдут в пустоту, как раньше. «Наша цель в этом году — закончить проектирование. Без проекта с нами разговаривать не будут. Мы должны показать серьезность намерений. Нужно показывать проект и выходить», — как мантру повторяет Высокинский.
Представитель «Уралгипротранса» Владимир Веселовских сказал, что вторую ветку метро можно построить даже к 2023 году. Но для этого нужно по 30 миллиардов рублей в год (всего — 90) и 10-12 тысяч рабочих рук. Вторая ветка включит в себя 11 станций, которые можно будет проехать за 20 минут. Александр Высокинский уточнил, что ветку построят к 2025-27 годам. «Нам говорят „да“ (выделяют финансирование — прим. ЕТВ) — выходим на площадки через год-полтора», — подчеркнул градоначальник.
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Вслед за словами о второй ветке метро последовали мысли вслух о третьей. А дальше — по накатанной: канатная дорога, трамвай во все стороны, мост через Верх-Исетский пруд на Сортировку, который логистически закольцует Екатеринбург. Не хватило подводной лодки и дирижабля. «При нашей жизни мы два миллиона [населения] перешагнем. К этому надо готовиться», — уверен глава города. Сейчас строители решают принципиальный вопрос: как рыть метро. Тут тоже ничего нового — либо открытым, либо закрытым способом (он дороже).
От предполагаемой станции «Металлургической» журналистов прокатили по маршруту, где должна пройти западная часть второй ветки. На станции «Площадь 1905 года» всех провели в «тайную комнату» — площадку для стыковки со второй веткой, которую сделали в 90-е годы. Выглядит ужасающе.
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Фото: ЕТВ
Далее все дружно сели в вагон поезда, поехали и увидели недостроенную станцию «Бажовская». Никто ничего особо не понял, но тут что-то появится. Когда-нибудь.
Скриншот трансляции ЕТВ
Последняя остановка — у станции «Бажовская», но уже снаружи. Сейчас мэрия через прокуратуру и суды пытается вернуть участок в собственность, чтобы в будущем поставить тут вход в подземку. Удастся или нет — непонятно. Интересно, как можно было потерять землю, но это совсем другая история. Если вернуть не удастся, то «Бажовская» останется в мечтах навсегда, ведь больше вестибюль ставить негде. А ведь у этой станции большое значение: ее задумывают как «каркасную» (место пересечения двух веток).
Когда же будут строить «Бажовскую»? Тоже непонятно. Возможно, параллельно со второй веткой. Куда охотнее мэр рассказал о мосте через Верх-Исетский пруд. Оказывается, власти задумали сооружение сродни Крымскому мосту. «Мы мечтаем о красивом таком, вантовом мосте», — улыбается Высокинский. И незаметно переходит на другую тему: говорит, что для станции «Театральной» у Оперного театра могут снести памятник Свердлову, перестроить аллею и частично закрыть проспект Ленина минимум на год.
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Итоги сумбурного мероприятия подвел никто иной, как депутат Александр Колесников: «Я считаю, что мэр полностью готов, полностью владеет темой. У нас в городе сложилась уникальная ситуация. Сейчас в одном ключе работают и губернатор Свердловской области товарищ Куйвашев, и полпред товарищ Цуканов и товарищ мэр. И сейчас пришел новый начальник Свердловской железной дороги с редкой фамилией Колесников. Я думаю, все получится. Депутаты не останутся в стороне. Если мы пойдем таким путем, как сейчас, то шансы [получить финансирование] очень большие. Федералы очень большое внимание обращают на наш город сейчас», — заключил народный избранник. И все отправились по делам, мечтать.
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