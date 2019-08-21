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В Екатеринбурге съемные квартиры подорожали на 10%

10:35, 21 Август 2019
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Фото: pixabay
Жилье подскочило в цене перед новым учебным годом.

Съемные квартиры в Екатеринбурге подорожали на 10% перед новым учебным годом. Больше всего подскочила аренда на однушки, посчитали аналитики сайта недвижимости N1.RU. Из-за подорожания на 9% они теперь стоят в среднем 18,3 тысячи рублей в месяц. Чуть меньше повысилась цена на двушки — на 7%. Сейчас двухкомнатную квартиру в уральской столице можно снять за 22,8 тысячи рублей. Но есть и приятная новость. Трешки, наоборот, подешевели на 4%. За месяц проживания в такой квартире придется отдать 30,4 тысячи рублей.

За год цены на съемные однушки выросли намного в центре (на 22% больше), Парковом (13%) и Компрессорном (10%). Ситуация с двушками выглядит по-другому: стоимость их аренды увеличилась в районе Автовокзала (на 13%), на Старой Сортировке (11,4%) и ВИЗе (5,3%).

Много предложений по съемным квартирам появилось в Парковом, на Эльмаше и Уралмаше. В центральном районе их меньше, потому что эти наиболее привлекательные варианты разобрали студенты.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, аренда квартир, квартиры, жилье, N1, Свердловская область , Екатеринбург
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