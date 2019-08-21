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В Екатеринбурге изменится движение двух автобусов

16:56, 21 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Маршруты связывают Уралмаш с поселками Садовый и Березит.

Движения автобусов 56 и 56 б изменится с 27 по 29 августа. Об этом на Facebook рассказал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Маршруты связывают Уралмаш с отдаленными территориями: поселками Садовый и Березит. В три указанных дня автобусы будут доезжать до остановки «Кирпичный завод». Изменения связаны с ремонтом железнодорожного переезда на улице Валимхаматова в Садовом. Роман Кравченко посоветовал водителям планировать логистику внимательней.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, изменения, маршруты, автобусы
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