В Екатеринбурге изменится движение двух автобусов

Движения автобусов 56 и 56 б изменится с 27 по 29 августа. Об этом на Facebook рассказал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Маршруты связывают Уралмаш с отдаленными территориями: поселками Садовый и Березит. В три указанных дня автобусы будут доезжать до остановки «Кирпичный завод». Изменения связаны с ремонтом железнодорожного переезда на улице Валимхаматова в Садовом. Роман Кравченко посоветовал водителям планировать логистику внимательней.