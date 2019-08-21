В Екатеринбурге 42 маршрут продлят до микрорайона «Светлый»
16:03, 21 Август 2019
По обновленному пути транспорт пойдет с середины сентября.
Автобусы маршрута № 42 будут курсировать до микрорайона «Светлый». По обновленному пути транспорт пойдет с середины сентября. Об этом сообщается в группе «Проект TEN „Светлый“» во «ВКонтакте».
«Чтобы запуск состоялся, нам необходимо обеспечить автобусам место для стоянки и разворота — там уже установлены шлагбаум и запрещающий знак», — говорится в сообщении. Водителей просят не парковать автомобили на автобусной стоянке и не загораживать им проезд. Решение принял комитет по транспорту Екатеринбурга. Следующим летом до микрорайона «Светлый» планируют продлить маршрут № 056.
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