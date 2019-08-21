«Атомстройкомплекс» отрекся от нового проекта храма святой Екатерины

Корпорация «Атомстройкомплекс» заявила, что непричастна к новому проекту Храма святой Екатерины от студии ROCK. «Наши проекты не связаны — ни идейно, ни финансово, ни административно», — прокомментировали пресс-службе «Атомстройкомплекса».

14 августа архитектурная студия ROCK опубликовала в Instagram проект для храма святой Екатерины в стиле футуризма. Визуализаторы разместили его на месте Приборостроительного завода на берегу Городского пруда. Эту локацию называют одной из возможных после того, как инвесторы (УГМК и РМК) отказались от прежней площадки — в сквере на Октябрьской площади. Позднее ряд СМИ рассказал о тесной связи между «Атомстройкомплексом» и студией ROCK. Учредитель и директор последний Екатерина Спирина также работает директором по проектированию в строительной корпорации.

«У эскизного проекта Храма Святой Екатерины нет заказчика. Студия „ROCK“ выполнила его исключительной по собственной инициативе. Как альтернативный вариант знакового объекта Екатеринбурга, который горячо обсуждается ни один год», — заявила Екатерина Спирина