Жители Уралмаша проведут воскресенье без электричества

Жители Уралмаша проведут без электричества все воскресенье. Блэкаут ждет десятки домов Орджоникидзевского района 25 августа с 6:00 до 17:00. «Это связано с ремонтом грозозащитного троса на подстанции „Заводская“. Сетевики заверили, что на ремонт будут брошены все силы», — предупредил в Facebook глава района Роман Кравченко. Объекты социальной инфраструктуры обещают не отключать.

Без электричества останутся дома на Машиностроителей, Лукиных, Культуры, 20-го Партсъезда, Фестивальной, 40 лет Октября, Донбасской, Боткинской, Орловской, Павловской, Ржевской, в переулках Верхний, Моховой, Никольский, Суворовский, Черниговский, Изразцовый. Подробный перечень смотрите в посте ниже: