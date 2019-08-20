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Жители Уралмаша проведут воскресенье без электричества

10:51, 20 Август 2019
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Фото: pixabay
25 августа рабочие будут ремонтировать грозозащитный трос на подстанции «Заводская».

Жители Уралмаша проведут без электричества все воскресенье. Блэкаут ждет десятки домов Орджоникидзевского района 25 августа с 6:00 до 17:00. «Это связано с ремонтом грозозащитного троса на подстанции Заводская“. Сетевики заверили, что на ремонт будут брошены все силы», — предупредил в Facebook глава района Роман Кравченко. Объекты социальной инфраструктуры обещают не отключать.

Без электричества останутся дома на Машиностроителей, Лукиных, Культуры, 20-го Партсъезда, Фестивальной, 40 лет Октября, Донбасской, Боткинской, Орловской, Павловской, Ржевской, в переулках Верхний, Моховой, Никольский, Суворовский, Черниговский, Изразцовый. Подробный перечень смотрите в посте ниже:

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Напомним, самый масштабный блэкаут был в Орджоникидзевском районе 15 ноября 2016 года. Тогда утренняя авария вывела из строя четыре подстанции и оставила без света часть Уралмаша в квадрате улиц Машиностроителей, проспект Космонавтов, Бакинских Комиссаров.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, отключение электричества, свет, электричество, Уралмаш, Свердловская область , Екатеринбург
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