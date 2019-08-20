Рабочие криво положили плитку в сквере за Оперным театром

В сквере за Оперным театром начали укладывать плитку. И это единственная хорошая новость. Плохая в том, что плитка оказалась глянцевая, специально для тех, кто любит кататься в обуви по городу зимой и ломать ноги. Как рассказала в Facebook пиарщица Ксения Поль, плитку положили крупную (примерно 50 на 50 сантиметров). И она вся блестит.

Кроме того, строители решили, что можно не подбирать плитку одинаковой толщины, и сделали все, как попало. «Теперь пройдемся слева от Оперного. Тут тоже плитка и, ура, не глянцевая, но двух видов и разной толщины. И щели. Как думаете, это диверсия, или такой способ специальный экономный, чтобы осенью грязь самопроизвольно ровненько забила щели и стало норм?» — спросила Поль [пунктуация автора сохранена — прим. ЕТВ] и показала, как теперь выглядят дорожки в сквере за Оперным. Оцените художества и вы.