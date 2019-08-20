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Рабочие криво положили плитку в сквере за Оперным театром

16:02, 20 Август 2019
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Фото: Facebook Ксении Поль
Подрядчик решил, что можно не думать о толщине материала и оставлять зазоры между покрытием.

В сквере за Оперным театром начали укладывать плитку. И это единственная хорошая новость. Плохая в том, что плитка оказалась глянцевая, специально для тех, кто любит кататься в обуви по городу зимой и ломать ноги. Как рассказала в Facebook пиарщица Ксения Поль, плитку положили крупную (примерно 50 на 50 сантиметров). И она вся блестит.

Кроме того, строители решили, что можно не подбирать плитку одинаковой толщины, и сделали все, как попало. «Теперь пройдемся слева от Оперного. Тут тоже плитка и, ура, не глянцевая, но двух видов и разной толщины. И щели. Как думаете, это диверсия, или такой способ специальный экономный, чтобы осенью грязь самопроизвольно ровненько забила щели и стало норм?» — спросила Поль [пунктуация автора сохранена — прим. ЕТВ] и показала, как теперь выглядят дорожки в сквере за Оперным. Оцените художества и вы.

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В конце своего поста Ксения Поль напомнила, что Оперный театр не единственное место, где все перекопали, и закончила: «А хорошо у нас в центре города. Подумаешь, месяца три по Ленина с двух сторон все разрыто, а вокруг Оперного траншеи, кажется, с прошлого года. А нуишто. Живете в центре — страдайте».

Напомним, на прошлой неделе мэрия и Общероссийский народный фронт проинспектировали сквер за Театром оперы и балета. Они увидели, что до завершения ремонта еще далеко: цветники пустуют, гранит и мрамор не кладут, многочисленные фонари стоят разбитыми. Закончить строительство пообещали до 30 сентября, хотя ранее вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов заявлял, что готовый сквер подарят екатеринбуржцам ко Дню города.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, плитка, благоустройство, Сквер за оперным, Свердловская область , Екатеринбург
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