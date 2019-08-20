В Екатеринбурге по ночам будут закрывать улицу Шефскую
12:43, 20 Август 2019
Дорожники заменят асфальт на участке от Фронтовых Бригад до моста на Блюхера.
Улицу Шефскую в Екатеринбурге станут закрывать по ночам. С 20 по 30 августа на участке от Фронтовых Бригад до моста на Блюхера дорожные рабочие будут менять асфальт. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации, улицу собираются закрывать с 22:00 до 06:00.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут и следовать указателям и дорожным знакам. ЕТВ отметил перекрытый участок на карте, чтобы вы могли продумать пути объезда:
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