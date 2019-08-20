В Екатеринбурге по ночам будут закрывать улицу Шефскую

Улицу Шефскую в Екатеринбурге станут закрывать по ночам. С 20 по 30 августа на участке от Фронтовых Бригад до моста на Блюхера дорожные рабочие будут менять асфальт. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации, улицу собираются закрывать с 22:00 до 06:00.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и следовать указателям и дорожным знакам. ЕТВ отметил перекрытый участок на карте, чтобы вы могли продумать пути объезда: