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В Екатеринбурге по ночам будут закрывать улицу Шефскую

12:43, 20 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Дорожники заменят асфальт на участке от Фронтовых Бригад до моста на Блюхера.

Улицу Шефскую в Екатеринбурге станут закрывать по ночам. С 20 по 30 августа на участке от Фронтовых Бригад до моста на Блюхера дорожные рабочие будут менять асфальт. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации, улицу собираются закрывать с 22:00 до 06:00.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и следовать указателям и дорожным знакам. ЕТВ отметил перекрытый участок на карте, чтобы вы могли продумать пути объезда:

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Ранее в Екатеринбурге закрыли улицу Шевченко. Екатеринбургская теплосетевая компания меняет там трубы до конца лета. Поэтому троллейбус № 4, который ходит от улицы Сулимова до станции метро «Динамо», временно отменили.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, закрытие дорог, перекрытие движения, ремонт дорог, Свердловская область , Екатеринбург
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