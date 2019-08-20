Ремонт на 8 Марта в Екатеринбурге закончат через неделю

Улицу 8 Марта на участке от дома № 104, где расположен театр «Щелкунчик», до пересечения с Фрунзе откроют через неделю, 26 августа в 06:00, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Ранее в администрации говорили, что ремонт продлится с 4 по 12 августа. На это время автобусы № 50, 54, 57, 57А меняли маршрут. Теперь же транспорт ездит напрямую, но на участке до сих пор нет асфальта. Водителей просят следить за дорожными знаками и заранее планировать свой путь.

Напомним, сегодня, 20 августа, с 22:00 закроют улицу Шефскую. На участке от Фронтовых Бригад до Блюхера рабочие будут обновлять покрытие. Кроме того, до 1 сентября недоступна для проезда улица Шевченко. Екатеринбургская теплосетевая компания меняет там трубы. Поэтому троллейбус № 4, который ходит от улицы Сулимова до станции метро «Динамо», временно отменили.