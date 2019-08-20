Покрас Лампас прилетит в Екатеринбург 26 августа

Покрас Лампас вернется в Екатеринбург 26 августа. Художник будет восстанавливать супрематический крест на площади Первой Пятилетки , который чуть не закатали в асфальт. Отреставрированная работа должна быть готова 27 августа.





Как рассказала представитель « Стенограффии» Анна Клец , сначала сделают асфальт , а уже поверх него — краску. « Мы провели исследования , привлекая урбанистов , чтобы уточнить , как лучше сделать пешеходную дорожку. Ведь людям нужен нормальный проход. Эта площадь состоит не из плитки , а из армированного бетона , поэтому нужно уложить асфальт. Вместе с службами мы проложим асфальт на дорожке. А потом Лампас нарисует граффити», — сообщила Клец.



