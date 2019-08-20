Покрас Лампас прилетит в Екатеринбург 26 августа
12:15, 20 Август 2019
Художник из Санкт-Петербурга восстановит супрематический крест на Уралмаше. Сначала там сделают ровный асфальт, а сверху нанесут граффити.
Покрас Лампас вернется в Екатеринбург 26 августа. Художник будет восстанавливать супрематический крест на площади Первой Пятилетки, который чуть не закатали в асфальт. Отреставрированная работа должна быть готова 27 августа.
Как рассказала представитель «Стенограффии» Анна Клец, сначала сделают асфальт, а уже поверх него — краску. «Мы провели исследования, привлекая урбанистов, чтобы уточнить, как лучше сделать пешеходную дорожку. Ведь людям нужен нормальный проход. Эта площадь состоит не из плитки, а из армированного бетона, поэтому нужно уложить асфальт. Вместе с службами мы проложим асфальт на дорожке. А потом Лампас нарисует граффити», — сообщила Клец.
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Кроме того, Покраса Лампас хочет восстановить арку возле «Салюта». Но в этот приезд он не сможет ее сделать. Возможно, он восстановит граффити в следующем году. Команда «Стенограффии» говорит, что есть еще планы, связанные с каллиграфистом из Санкт-Петербурга, но их пока не раскрывают.
Напомним, в июле 2019 года Покрас Лампас в рамках фестиваля «Стенограффия» изобразил на площади Первой Пятилетки супрематический крест с отрывком из манифеста Казимира Малевича. 19 июля свеженанесенный рисунок испортили подрядчики администрации Орджоникидзевского района — они начали заливать в пешеходный переход асфальтом прямо поверх краски. Работы быстро остановили, но крест лишился половины оси.
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