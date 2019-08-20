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Ярмарка на площади 1905 года лишит водителей парковки на выходные

15:41, 20 Август 2019
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Фото: pixabay
Екатеринбуржцев зовут закупаться свежими продуктами от фермеров.

Традиционная ярмарка пройдет на площади 1905 года в Екатеринбурге. Из-за нее два дня не будет работать парковка. Автомобилисты не смогут оставить транспорт на площади 1905 года уже с 19 часов пятницы, 23 августа, до 18 часов воскресенья, 25 августа. Водителям предлагают парковаться на улицах Урицкого и Володарского или в торговом центре «Пассаж». Смотрите на нашей карте, где можно бросить автомобиль:

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На ярмарке, которую в этот раз назвали «Праздник урожая», гости попробуют свежеиспеченный хлеб, блинчики, пироги, булочки, коврижки, а также выпьют ароматный чай и глинтвейн. Уральские производители привезут в Екатеринбург овощи, фрукты, сладости, мед, молочные продукты, рыбу и мясные деликатесы.

Торговые ряды будут работать в субботу и воскресенье, 24 и 25 августа, с 9 часов до 16 часов 30 минут.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, площадь 1905 года, парковка, ярмарка, Свердловская область , Екатеринбург
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