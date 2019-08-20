Ярмарка на площади 1905 года лишит водителей парковки на выходные

На ярмарке, которую в этот раз назвали «Праздник урожая», гости попробуют свежеиспеченный хлеб, блинчики, пироги, булочки, коврижки, а также выпьют ароматный чай и глинтвейн. Уральские производители привезут в Екатеринбург овощи, фрукты, сладости, мед, молочные продукты, рыбу и мясные деликатесы.

Торговые ряды будут работать в субботу и воскресенье, 24 и 25 августа, с 9 часов до 16 часов 30 минут.