Эксперты выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу Екатеринбурга

Екатеринбургским родителям придется потратить восемь тысяч рублей, чтобы собрать ребенка в школу. Такие данные предоставляет сервис SuperJob. Эксперты опросили 500 респондентов из уральской столицы.

В Москве родители оценили свои расходы в 8,7 тысяч. Дороже всего школьные хлопоты обходятся красноярским и новосибирским мамам и папам — в девять тысяч. Меньше других затраты у семей из Перми — 6,5 тысячи.

Ранее эксперты Авито рассказали, что на школьную форму, рюкзак и пенал екатеринбургские родители тратят 2,5 тысячи рублей. За год ценник вырос на 7%.