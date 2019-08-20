Эксперты выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу Екатеринбурга
16:28, 20 Август 2019
Все хлопоты обойдутся в восемь тысяч рублей.
Екатеринбургским родителям придется потратить восемь тысяч рублей, чтобы собрать ребенка в школу. Такие данные предоставляет сервис SuperJob. Эксперты опросили 500 респондентов из уральской столицы.
В Москве родители оценили свои расходы в 8,7 тысяч. Дороже всего школьные хлопоты обходятся красноярским и новосибирским мамам и папам — в девять тысяч. Меньше других затраты у семей из Перми — 6,5 тысячи.
Ранее эксперты Авито рассказали, что на школьную форму, рюкзак и пенал екатеринбургские родители тратят 2,5 тысячи рублей. За год ценник вырос на 7%.
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