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Эксперты выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу Екатеринбурга

16:28, 20 Август 2019
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Фото: pixabay
Все хлопоты обойдутся в восемь тысяч рублей.

Екатеринбургским родителям придется потратить восемь тысяч рублей, чтобы собрать ребенка в школу. Такие данные предоставляет сервис SuperJob. Эксперты опросили 500 респондентов из уральской столицы.

В Москве родители оценили свои расходы в 8,7 тысяч. Дороже всего школьные хлопоты обходятся красноярским и новосибирским мамам и папам — в девять тысяч. Меньше других затраты у семей из Перми — 6,5 тысячи.

Ранее эксперты Авито рассказали, что на школьную форму, рюкзак и пенал екатеринбургские родители тратят 2,5 тысячи рублей. За год ценник вырос на 7%.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, учебный год, Екатеринбург, школа
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