В освидетельcтвовании виновника ДТП на Малышева нашли ошибки
12:00, 19 Август 2019
Согласно документу врачи взяли у Васильева анализы за два месяца до аварии.
Медицинское освидетельствование Владимира Васильева, устроившего ДТП на Малышева-Московской, содержит ошибки. Об этом на Facebook заявил автоэксперт Максим Едрышов, опубликовав фотографию результатов экспертизы.
Так, в документе Владимир Васильев назван Василием, а датой забора биоматериалов (крови и мочи) указано 4 июня. ДТП, напомним, случилось в августе. «Можно все списать на волнение врача при заполнении документа, но следователь вполне себе этот документ принял, да и вся полиция ссылаясь на него говорит — да он трезвый! И потом они удивляются, что никто им не верит», — написал Едрышов.
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Страшная авария случилась ранним утром 4 августа на перекрестке Малышева и Московской. Kia, за рулем которой сидел Владимир Васильев, на большой скорости въехала в стоящую на красный сигнал светофора Lada с наклейкой агрегатора такси Uber. Пассажир и водитель отечественного автомобиля скончались на месте. Также травмы получил водитель Toyota, в которую от удара въехала Lada. Васильеву предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». После проведенной экспертизы выяснилось, что во время ДТП Владимир Васильев был трезв. В итоге его отправили в СИЗО.
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