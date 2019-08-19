В освидетельcтвовании виновника ДТП на Малышева нашли ошибки

Медицинское освидетельствование Владимира Васильева, устроившего ДТП на Малышева-Московской, содержит ошибки. Об этом на Facebook заявил автоэксперт Максим Едрышов, опубликовав фотографию результатов экспертизы.

Так, в документе Владимир Васильев назван Василием, а датой забора биоматериалов (крови и мочи) указано 4 июня. ДТП, напомним, случилось в августе. «Можно все списать на волнение врача при заполнении документа, но следователь вполне себе этот документ принял, да и вся полиция ссылаясь на него говорит — да он трезвый! И потом они удивляются, что никто им не верит», — написал Едрышов.