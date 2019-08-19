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Уже сломали: новая набережная Екатеринбурга лишилась батутов

17:12, 19 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Детская площадка на благоустроенном участке подверглась слишком большой нагрузке.
На новой детской площадке набережной Исети выломали батуты. Оборудование, установленное во время масштабного благоустройства на участке от Малышева до Куйбышева, не выдержало и нескольких дней. При этом все остальное стоит на совесть — читательница ЕТВ, которая провела там с ребенком целый день, рассказала, что аттракционы для детей явно антивандальные.

Единственное, на что посетовали посетители детской площадки, — ее небольшой размер. Детям там очень интересно, и поэтому им приходится стоять в очередь на качели или канатную «паутинку».

Тем временем, на набережной все еще идут работы по благоустройству — официальный срок их окончания намечен на конец сентября. Пока что горожанам доступен участок от Малышева до Карла Маркса.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, набережная Исети, благоустройство, Екатеринбург
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