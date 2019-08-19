Уже сломали: новая набережная Екатеринбурга лишилась батутов

,

,

,

,

,





Единственное , на что посетовали посетители детской площадки, — ее небольшой размер. Детям там очень интересно , и поэтому им приходится стоять в очередь на качели или канатную « паутинку».





Тем временем , на набережной все еще идут работы по благоустройству — официальный срок их окончания намечен на конец сентября. Пока что горожанам доступен участок от Малышева до Карла Маркса.

На новой детской площадке набережной Исети выломали батуты. Оборудованиеустановленное во время масштабного благоустройства на участке от Малышева до Куйбышеване выдержало и нескольких дней. При этом все остальное стоит на совесть — читательница ЕТВкоторая провела там с ребенком целый деньрассказалачто аттракционы для детей явно антивандальные.