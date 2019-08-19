УГМК может установить слова борпроводника А321 на крыше завода
На здании приборостроительного завода в Екатеринбурге может появиться фраза бортпроводника «Уральских авиалиний» Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». В пресс-службе холдинга УГМК, которому принадлежит здание, ЕТВ сказали следующее: «Если люди выйдут с этой инициативой, то мы ее рассмотрим».
А телеканал RT выпустил ограниченную партию фирменных футболок. Они пока не появились в оналайн-магазине Shop-RT. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Telegram-канале назвала условие, при котором можно получить раритеную футболку: «Кому не досталось наших новых фирменных маечек — совершите подвиг, и вам подвезут».
Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа 2019 года совершил жесткую посадку в Подмосковье. Из-за птиц, попавших в двигатели, лайнер пришлось посадить с баками, полными горючего, на кукурузном поле. Экипаж спас жизни 226 пассажиров. На следующий день президент Путин подписал указ о присвоении пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзин званий Герои России и награждении борпроводников орденами Мужества.