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УГМК может установить слова борпроводника А321 на крыше завода

11:14, 19 Август 2019
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Фото: Overtime.life
В холдинге готовы выслушать мнение горожан.

На здании приборостроительного завода в Екатеринбурге может появиться фраза бортпроводника «Уральских авиалиний» Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». В пресс-службе холдинга УГМК, которому принадлежит здание, ЕТВ сказали следующее: «Если люди выйдут с этой инициативой, то мы ее рассмотрим».

Ранее журналист Андрей Варкентин нашел для фразы Дмитрия Ивлицкого место на крыше приборостроительного завода в Екатеринбурге, дав ответ на вопрос художника Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Именно такая надпись появилась на крыше здания осень 2017 года.

А телеканал RT выпустил ограниченную партию фирменных футболок. Они пока не появились в оналайн-магазине Shop-RT. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Telegram-канале назвала условие, при котором можно получить раритеную футболку: «Кому не досталось наших новых фирменных маечек — совершите подвиг, и вам подвезут».

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Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа 2019 года совершил жесткую посадку в Подмосковье. Из-за птиц, попавших в двигатели, лайнер пришлось посадить с баками, полными горючего, на кукурузном поле. Экипаж спас жизни 226 пассажиров. На следующий день президент Путин подписал указ о присвоении пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзин званий Герои России и награждении борпроводников орденами Мужества.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Чудо в Раменском, самолет, Екатеринбург, приборостроительный завод, УГМК
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