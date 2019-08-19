УГМК может установить слова борпроводника А321 на крыше завода

На здании приборостроительного завода в Екатеринбурге может появиться фраза бортпроводника «Уральских авиалиний» Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». В пресс-службе холдинга УГМК, которому принадлежит здание, ЕТВ сказали следующее: «Если люди выйдут с этой инициативой, то мы ее рассмотрим».

Ранее журналист Андрей Варкентин нашел для фразы Дмитрия Ивлицкого место на крыше приборостроительного завода в Екатеринбурге , дав ответ на вопрос художника Тимофея Ради « Кто мы , откуда , куда мы идем?». Именно такая надпись появилась на крыше здания осень 2017 года.



