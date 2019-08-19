Теплая погода задержится в Екатеринбурге еще на неделю

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В среду буря стихнет , а температура вновь дойдет до 20 градусов. В четверг горожан будет греть столь редкое уральское солнце , осадков не ожидается. Пятница тоже не должна подкачать: 21 градус , а легкий дождь , скорее всего , будет не заметен. Ведь это конец рабочей недели.

Будние дни в Екатеринбурге начнутся тепло и дождливо. В понедельник синоптики обещают 21 градус выше нулянебольшой дождь с грозой и переменную облачность. Вторникпо данным Gismeteo, будет холоднее. Усилится дождьи столбики термометров опустятся до 19.