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Теплая погода задержится в Екатеринбурге еще на неделю

08:12, 19 Август 2019
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Фото: ЕТВ
В понедельник и вторник ожидаются осадки.
Будние дни в Екатеринбурге начнутся тепло и дождливо. В понедельник синоптики обещают 21 градус выше нуля, небольшой дождь с грозой и переменную облачность. Вторник, по данным Gismeteo, будет холоднее. Усилится дождь, и столбики термометров опустятся до 19.

В среду буря стихнет, а температура вновь дойдет до 20 градусов. В четверг горожан будет греть столь редкое уральское солнце, осадков не ожидается. Пятница тоже не должна подкачать: 21 градус, а легкий дождь, скорее всего, будет не заметен. Ведь это конец рабочей недели.
«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, лето, тепло, погода
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