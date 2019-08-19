Теплая погода задержится в Екатеринбурге еще на неделю
08:12, 19 Август 2019
В понедельник и вторник ожидаются осадки.
Будние дни в Екатеринбурге начнутся тепло и дождливо. В понедельник синоптики обещают 21 градус выше нуля, небольшой дождь с грозой и переменную облачность. Вторник, по данным Gismeteo, будет холоднее. Усилится дождь, и столбики термометров опустятся до 19.
В среду буря стихнет, а температура вновь дойдет до 20 градусов. В четверг горожан будет греть столь редкое уральское солнце, осадков не ожидается. Пятница тоже не должна подкачать: 21 градус, а легкий дождь, скорее всего, будет не заметен. Ведь это конец рабочей недели.
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