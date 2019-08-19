Покрас Лампас вернется в Екатеринбург в конце августа
13:12, 19 Август 2019
Художник восстановит манифест Малевича на Уралмаше, который испортили службы благоустройсва.
Покрас Лампас снова приедет в Екатеринбург. Художник рассказал в сторис своего аккаунта в Instagram, что это произойдет в конце августа. Известно, что он восстановит крест с манифестом Малевича на площади 1-й пятилетки на Уралмаше, который испортили службы благоустройства.
Точная дата приезда именитого художника пока неизвестна. Сейчас ведутся переговоры с администрацией Орджоникидзевского района, сообщил глава фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев
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Это не только от нас и художника зависит, но и от администрации Орджодникидзевского района, если они нам все подтвердят, то будет уже точная и ответственная дата.
Скорее всего, в это же время Покрас Лампас восстановит другое свое граффити — арку около кинотеатра «Салют».
Инцидент с граффити Покраса Лампаса на площади 1-й пятилетки произошел 19 июля. Свеженанесенный рисунок супрематического креста с отрывком из манифеста Казимира Малевича испортили подрядчики администрации Орджоникидзевского района — они начали заливать пешеходный переход асфальтом прямо поверх краски. Работы очень быстро остановили, но крест лишился половины оси. Восстановить рисунок сможет только сам Покрас Лампас, так как там нанесен уникальный каллиграфический узор.
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