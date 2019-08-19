Покрас Лампас вернется в Екатеринбург в конце августа

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Инцидент с граффити Покраса Лампаса на площади 1-й пятилетки произошел 19 июля. Свеженанесенный рисунок супрематического креста с отрывком из манифеста Казимира Малевича испортили подрядчики администрации Орджоникидзевского района — они начали заливать пешеходный переход асфальтом прямо поверх краски. Работы очень быстро остановили , но крест лишился половины оси. Восстановить рисунок сможет только сам Покрас Лампас , так как там нанесен уникальный каллиграфический узор.

Скорее всегов это же время Покрас Лампас восстановит другое свое граффити — арку около кинотеатраСалют».