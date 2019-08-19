Чиновники разрешили стройку у Музея ИЗО в Екатеринбурге

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило стройку в сквере, который примыкает к Музею ИЗО Екатеринбурга. В приказе, опубликованном на сайте управления госохраны, указано, что новые границы здания на Воеводина, 5 проходят по южному фасаду музея. Ранее же границы были несколько шире — они захватывали сквер по левую сторону от моста через реку Исеть (если стоять на мосту лицом к фонтанам). Сейчас сквер, который занимает 2073 квадратных метров, можно использовать «для строительства административного пристроя с подземным паркингом к существующему зданию музея». Кадастровая стоимость участка, указанная в Росреестре, — 17 миллионов рублей.