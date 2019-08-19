Чиновники разрешили стройку у Музея ИЗО в Екатеринбурге
Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило стройку в сквере, который примыкает к Музею ИЗО Екатеринбурга. В приказе, опубликованном на сайте управления госохраны, указано, что новые границы здания на Воеводина, 5 проходят по южному фасаду музея. Ранее же границы были несколько шире — они захватывали сквер по левую сторону от моста через реку Исеть (если стоять на мосту лицом к фонтанам). Сейчас сквер, который занимает 2073 квадратных метров, можно использовать «для строительства административного пристроя с подземным паркингом к существующему зданию музея». Кадастровая стоимость участка, указанная в Росреестре, — 17 миллионов рублей.
Фото: сайт Росреестра
До постановления уже шла речь о том, чтобы подкорректировать охранные границы екатеринбургского музея. Экспертиза, которую инициировало общество с ограниченной ответственностью «Актив» (большая часть организации принадлежит УГМК), показала, что фасады дома имеют «низкие эстетические характеристики».
Фото: Управление госохраны Свердловской области
В 2012 году УГМК хотела построить на месте сквера рядом с музеем торгово-офисный центр. Свою концепцию предложило бюро «АЛКУТА». Архитекторы представляли, что на площадке разместятся административные здания переменной этажности от трех до шести этажей с подземным двухуровневым паркингом и реконструируемым зданием магазина «Цветы» с трехэтажным пристроем. Объект включал торговые помещения, офисы и общепит. Авторы проекта обещали сохранить часть сквера, включив деревья в объект. Но концепцию так и не реализовали. В пресс-службе УГМК ответили ЕТВ, что стройку не планируют.
Изменения охранных границ волнуют Музей ИЗО. В музее полагают, что из-за строительства на соседнем участке может разрушиться объект культурного наследия.
Фото в тексте: Росреестр, Управление госохраны Свердловской области, проектная документация бюро «АЛКУТА»