Главная «ЕТВ»НовостиГород

Чиновники разрешили стройку у Музея ИЗО в Екатеринбурге

19:37, 19 Август 2019
zyl.jpg
Фото: Яндекс. Карты
В уральской столице утвердили новые охранные границы здания на Воеводина, 5.

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило стройку в сквере, который примыкает к Музею ИЗО Екатеринбурга. В приказе, опубликованном на сайте управления госохраны, указано, что новые границы здания на Воеводина, 5 проходят по южному фасаду музея. Ранее же границы были несколько шире — они захватывали сквер по левую сторону от моста через реку Исеть (если стоять на мосту лицом к фонтанам). Сейчас сквер, который занимает 2073 квадратных метров, можно использовать «для строительства административного пристроя с подземным паркингом к существующему зданию музея». Кадастровая стоимость участка, указанная в Росреестре, — 17 миллионов рублей.

Улыбаться лицам улиц
Зачем мэру Высокинскому картонная маска и какие уроки горожанам дал опыт трех дней карнавала?
7bc7a022-567f-4bf9-ade7-10fffa308ee2.jpg

Фото: сайт Росреестра

До постановления уже шла речь о том, чтобы подкорректировать охранные границы екатеринбургского музея. Экспертиза, которую инициировало общество с ограниченной ответственностью «Актив» (большая часть организации принадлежит УГМК), показала, что фасады дома имеют «низкие эстетические характеристики».

lf.png

Фото: Управление госохраны Свердловской области

В 2012 году УГМК хотела построить на месте сквера рядом с музеем торгово-офисный центр. Свою концепцию предложило бюро «АЛКУТА». Архитекторы представляли, что на площадке разместятся административные здания переменной этажности от трех до шести этажей с подземным двухуровневым паркингом и реконструируемым зданием магазина «Цветы» с трехэтажным пристроем. Объект включал торговые помещения, офисы и общепит. Авторы проекта обещали сохранить часть сквера, включив деревья в объект. Но концепцию так и не реализовали. В пресс-службе УГМК ответили ЕТВ, что стройку не планируют.

Мэр Екатеринбурга наградил экипаж Airbus A321 макетом подводной лодки
Александр Высокинский сам выбирал подарок для героев.

Изменения охранных границ волнуют Музей ИЗО. В музее полагают, что из-за строительства на соседнем участке может разрушиться объект культурного наследия.

Фото в тексте: Росреестр, Управление госохраны Свердловской области, проектная документация бюро «АЛКУТА»

Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Чиновники разрешили стройку у Музея ИЗО в Екатеринбурге»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Музей ИЗО, сквер, строительство, Госохрана, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Городские истории
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Сумма мнений Σ
Меццо-тинто
Меццо-тинто
От Вероники Новоселовой
«Онтология сквера»
20 августа в 19:30
С Александра Аксенова, Константин Комаров, Ярослава Пулинович